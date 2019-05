Senar vai mapear saúde da população rural no Brasil

Com a pesquisa o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar espera traçar um diagnóstico que subsidie os programas de Saúde do Homem e da Mulher oferecidos por meio das regionais do Senar.

Magali Eleutério da Silva, assessora técnica da Diretoria de Educação Profissional e Promoção Social do Senar explica que esse diagnóstico do estado de saúde e dos hábitos de vida da população do campo, permitirá entender o contexto de risco e vulnerabilidade para algumas doenças e aprimorar os programas oferecidos pela entidade.

O trabalho de campo começou em abril e deve seguir até o próximo mês de julho. A previsão é de que os resultados sejam divulgados no final de novembro. Selecionados pelas regionais do Senar, os pesquisadores entrevistam a população durante as ações dos programas de saúde. Antes disso, são capacitados para aplicar o questionário.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Agraer