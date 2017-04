Senai vai implantar central para aprimorar atendimento às empresas e população

O diretor-técnico do Senai, Gilberto Schaedler, acrescentou teve uma expectativa em relação à Central de Atendimento no que diz respeito à consolidação da marca da instituição e prospecção de clientes / Divulgação

O Senai vai implantar, a partir de segunda-feira (10/04), a primeira Central de Atendimento - o 0800-7070-745 - para padronizar o telefone de contato da instituição e facilitar o acesso da população e empresas às informações sobre os cursos da área de educação profissional e soluções para as indústrias. A equipe de colaboradores que irá atuar na Central de Atendimento do Senai passou por treinamento para conhecer detalhadamente a cartela de serviços do Senai e, desta forma, esclarecer as dúvidas da população, além de serem capacitados para atender com qualidade o cliente.

“Com uma Central de Atendimento própria, o Senai assegura maior controle sobre a qualidade e o processo de atendimento, e pode acompanhar detalhadamente os processos de atendimento ao cliente, e qualidade oferecida pela central de relacionamento. Essa proximidade, o fato de a operação acontecer dentro de casa também permite uma imersão maior dos atendentes à cultura e valores da empresa, de modo que a experiência do cliente pode ser mais próxima ao que o Senai espera”, avaliou o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, que recepcionou os colaboradores da Central de Atendimento no primeiro dia do treinamento.

O diretor-técnico do Senai, Gilberto Schaedler, acrescentou teve uma expectativa em relação à Central de Atendimento no que diz respeito à consolidação da marca da instituição e prospecção de clientes. “Temos uma expectativa muito grande sobre o trabalho de vocês, que serão o primeiro contato e formarão a primeira impressão que um eventual cliente ou aluno nosso terão sobre o Senai, por isso, o trabalho de vocês é imprescindível”, disse aos colaboradores durante o treinamento.

Responsável pela Central de Atendimento do Senai, a analista técnica Anny Torquato explicou que, inicialmente, o 0800-7070-745 estará disponível para Campo Grande e, até o fim de 2017, ampliará a abrangência para todos os municípios do interior do Estado. “A meta é que até o fim do ano todos os interessados nos serviços do Senai possam se informar por um número padrão, o 0800-7070-745”, disse.

Colaborador da Central de Atendimento, Juan Vilhalba diz estar confiante de que prestará um bom serviço. “Nossa expectativa é elevar os níveis de atendimento ao público, que já é uma marca registrada do Senai, e ser referência em telemarketing”, ressaltou. Mônica Costa, que também é colaboradora, declara que aplicará a experiência que tem na área para fazer um trabalho de qualidade. “Nós do Senai vamos mostrar que telemarketing não é sinônimo de mau atendimento, demora e irritação. É possível atender bem e com qualidade”, pontuou.

