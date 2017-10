Senai realiza formatura de 766 alunos em 10 cidades do Estado

O Senai inicia nesta quarta-feira (4) e conclui na quinta-feira (5), sempre às 19 horas, o mutirão de formaturas de 766 alunos distribuídos por 23 cursos nas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Rio Verde, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas. Para o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, as formaturas coletivas representam o coroamento das ações da instituição em educação profissional.

“Toda formatura remete a um trabalho de conclusão que é precedido de um gigantesco esforço para captar o aluno, fazer toda a atividade de formação desse aluno dentro da nossa metodologia e conseguir conduzir esse aluno para a condução do seu curso”, afirmou Jesner Escandolhero.

Ele ainda destacou que o certificado do Senai representa um enorme diferencial no mercado de trabalho. “Somos uma instituição gerida, administrada e mantida pela indústria. Então nossas metodologias e princípios de formação estão conectados intimamente com as necessidades da indústria. Então é um momento de congraçamento que nos deixa muito orgulhosos”, completou.

Municípios

Em Aparecida do Taboado, na quinta-feira (5), serão certificados pelo Senai 75 alunos, sendo nove do curso de técnico em mecânica, 27 de assistente administrativo, 22 em assistente de produção e 17 em modelista de roupa. Enquanto em Dourados, também na quinta-feira (05/10), serão 52 alunos certificados, cinco em técnico em açúcar e álcool, 11 em técnico em alimentos, 13 em técnico em automação industrial, 11 em técnico em eletrotécnica e 12 em técnico em química.

Em Campo Grande, nesta quarta-feira (4), serão certificados 139 alunos, sendo três do curso de técnico em automação industrial, 14 em técnico em eletrotécnica, dois em técnico em mecânica, dois em técnico em meio ambiente, 54 em assistente administrativo, 13 em assistente administrativo industrial, seis em assistente de produção, 13 em eletricista instalador residencial, 18 em mecânico de manutenção em motores ciclo otto e 17 em pedreiro de acabamento.

Na cidade de Maracaju, na quinta-feira (5), o Senai certificará 24 alunos, sendo 15 em assistente administrativo e nove em mecânico de manutenção em máquinas agrícolas, enquanto em Naviraí, também na quinta-feira (05/10), serão certificados seis alunos no curso de costureiro industrial do vestuário e, em Rio Verde, ainda na quinta-feira (05/10), mais 101 alunos serão diplomados, sendo 61 do curso de assistente administrativo, 21 de eletricista instalador e 19 de operador de computador.

Mais cidades

Na cidade de Sidrolândia, na quinta-feira (5), serão certificados 124 alunos, sendo 23 em assistente administrativo, 37 em assistente de controle de qualidade, quatro em assistente de produção, 19 em assistente de recursos humanos, 17 em costureiro eclético, 18 em costureiro industrial do vestuário e 16 em eletricista instalador residencial.

Já em Sonora, na quarta-feira (4), o Senai certificará 76 alunos, sendo 17 em administrativo, oito em auxiliar de laboratório de microbiologia, 18 em eletricista instalador residencial e 33 em operador de marketing. Em Três Lagoas, na quinta-feira (5), serão certificados pelo Senai 82 alunos, sendo 50 em técnico em administração e 32 em técnico em mecânica.

