Senai oferece oficinas e serviços gratuitos em 10 cidades

No Mês da Indústria, comemorado ao longo de maio, o Senai preparou uma série de ações nos municípios de Campo Grande, Aparecida do Taboado, Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Rio Verde, Sonora, Maracaju, Naviraí e Nova Andradina. Colaboradores das unidades estarão mobilizados para disseminar o portfólio dos serviços do Senai, da qualificação profissional às consultorias empresariais, além de aproximar a instituição da comunidade, por meio de palestras, oficinas, workshops, circuitos de saúde, visitas guiadas e oportunidades de emprego.

Confira abaixo as principais atividades programadas para sua cidade e, na tabela, o endereço e telefone para buscar mais informações sobre datas, horários e como participar. Em Campo Grande, o Memorial da Indústria estará aberto a visitações de grupos de escolas e empresas, após agendamento prévio. Trata-se de um passeio turístico pelo prédio onde funcionou a primeira unidade do Senai do Estado, que foi revitalizado e inaugurado em novembro do ano passado para abrigar a história da indústria sul-mato-grossense.

Há também diversas oficinas abertas à comunidade. No dia 11, a oficina “Como montar extensões” despertará o interesse daqueles que desejam aprender pequenos reparos em eletroeletrônicos; no dia 18, a oficina “Como trocar um pneu” ensina a como não passar aperto no trânsito e na oficina “Sustentabilidade para o vestuário – traga uma peça para transformação”, no dia 22, mostrará como repaginar aquele item esquecido no guarda roupa. As atividades do Mês da Indústria na Capital terminam no dia 23, com a palestra do Senai Empresas “Implementação e NR12 nas Indústrias”.

Em Aparecida do Taboado, o Sesi promoverá atividades esportivas, palestras e visitas dos alunos a indústrias dos municípios. Já em Corumbá, entre os dias 16 e 18 de maio a unidade será aberta à visitação da comunidade, e, no dia 23 será realizada uma mesa redonda entre gestores das indústrias com o tema “Indústria 4.0”, além do “Encontro Industrial”, uma oportunidade para o empresário da região conhecer os serviços do Senai para aumentar a competividade dos negócios.

Em Dourados, será oferecido um café da manhã para empresários, além de palestra que abordará temas de interesse da indústria e, para a comunidade, será realizada visita guiada à unidade, que conta com o Laboratório Aberto, Físico Químico e Lab Senai Alimentos. Também acontecerá o já tradicional Grand Prix Senai de Inovação, uma disputa aberta, em que empresas, empreendedores, startups e estudantes do Senai e do Sesi têm a oportunidade de desenvolver ideias, protótipos e projetos.

Na unidade de Três Lagoas, entre os dias 16 a 25, alunos dos cursos técnicos do Senai assistirão a diversas palestras nas áreas de Química, Celulose e Papel, Segurança do Trabalho, Automação, Manutenção Mecânica e Colheita Florestal, proferida pelas indústrias dos municípios e, no dia 27, será inaugurado o Painel de Vagas do Senai, no qual as empresas poderão divulgar vagas de emprego e estágio aos alunos da unidade.

No Senai de Rio Verde e Sonora, a comunidade poderá conhecer a estrutura das unidades, laboratórios, cursos, bolsas de estudos e tecnologias educacionais. Em Maracaju, a unidade também será aberta para visitação, além da realização do Grand Prix Senai de Inovação, café da manhã com empresários e palestra com o tema “Gestão Financeira Pessoal”, com o palestrante Luis Eduardo Serrano.

No Senai de Naviraí, será promovida a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), palestras, workshops, mostras de projetos, oficina, Circuito de Saúde Sesi e Banco de Oportunidades, no qual a comunidade terá acesso as vagas de empregos e terão os currículos encaminhados para empresas parceiras.

Em Nova Andradina, palestras, oficinas e visitas técnicas, além de exposição de trabalhos dos alunos dos cursos de aprendizagem industrial do Senai marcam as atividades do Mês da Indústria no município.

Confira abaixo os endereços e telefones das unidades do Senai no Estado:

