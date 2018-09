Senai monta showroom de soluções para indústria do vestuário no “Sebrae Inspira”

Ela acrescenta que o objetivo desse novo serviço é melhorar a apresentação da marca e seus produtos ao cliente, estudando o público alvo e a melhor forma de divulgação para ser mais assertivo. - Divulgação

Como parte da programação do “Sebrae Inspira - Beleza & Moda”, realizado com apoio do Sindivest/MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Fiação e Tecelagem de Mato Grosso do Sul) em Campo Grade (MS), o Senai levará, nos dias 24 e 25 de setembro, das 10 às 21 horas, um showroom de soluções para as indústrias do vestuário do Estado.

Segundo a consultora do CTV (Centro de Tecnologia do Vestuário) do Senai Empresa, Hanna Hoffmann Viana, serão divulgados no evento os serviços voltados para indústria e comércio do segmento, como desenvolvimento de coleções, modelagem digital, otimização de produção, desenvolvimento de site, e-commerce, mídias sociais e identidade visual.

No mesmo local, o Senai também apresentará aos interessados o PSGE (Programa Senai de Gestão Energética) e o PSMI (Programa Senai de Manutenção Industrial), além de oferecer palestras gratuitas. “Também aproveitaremos o momento para lançar o serviço Produção de Marketing e Moda, que contemplará os nossos clientes com uma estrutura de estúdio completa, produção de moda e modelos, edição de imagem e montagem de material para divulgação”, detalhou Hanna Viana.

Ela acrescenta que o objetivo desse novo serviço é melhorar a apresentação da marca e seus produtos ao cliente, estudando o público alvo e a melhor forma de divulgação para ser mais assertivo. Na avaliação do presidente do Sindivest/MS, José Francisco Veloso Ribeiro, o “Sebrae Inspira - Beleza & Moda” é um marco de desenvolvimento para o segmento da indústria do vestuário.

“No mesmo evento teremos palestras, oficinas, workshops e cursos com especialistas renomados. Além disso, temos o Moda MS, com rodada de negócios com a opção das indústrias se cadastrarem pelo hotsite rodavirtual.com.br. O Sindivest/MS apoia esse evento porque considera uma oportunidade para os empresários do segmento têxtil e do vestuário se atualizarem sobre as novas tendências e tecnologias e se prepararem para a Indústria 4.0, se tornando mais competitivos”, afirmou Francisco Veloso.

Confira a programação das palestras que serão apresentadas no espaço do Senai:

24 de setembro | Segunda-feira

Evento: Processo produtivo: Como faturar mais?

Palestrante: Hanna Hoffmann Viana, design de moda e consultora têxtil do Senai Empresa

Horário: Das 10h às 10h30

Evento: Sistema de Gestão e Manutenção para industrias

Palestrante: Leonardo Teixeira, engenheiro-mecânico e consultor do Senai Empresa

Horário: Das 14h às 14h30

25 de setembro | Terça-feira

Evento: Importância da identidade visual para uma marca

Palestrante: Thiago Martines, design e consultor de design gráfico do Senai Empresa

Horário: Das 10h às 10h30

Evento: Energia do Futuro

Palestrante: Sebastião Dussel, engenheiro-eletricista e consultor em comercialização de energia do Senai Empresa

Horário: Das 14h às 14h30