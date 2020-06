Senai entra na lista da Forbes de maiores doadores contra o novo coronavírus

No caso do Senai, a matéria cita a mobilização feita junto ao setor industrial, com R$ 63 milhões destinados ao combate ao vírus - (Foto: Divulgação)

O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) está entre os maiores doadores do Brasil no combate ao novo coronavírus. A institução aparece em oitavo lugar na lista da revista Forbes, com as 100 maiores empresas doadoras do país. Essa rede de solidariedade já disponibilizou já disponibilizou mais de R$ 5,4 bi na luta contra a Covid-19.

No caso do Senai, a matéria cita a mobilização feita junto ao setor industrial, com R$ 63 milhões destinados ao combate ao vírus. A rede coordenada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) e pelo Senai mobilizou 380 indústrias de diversos portes, entidades representativas setoriais e as federações estaduais das indústrias.

Atualmente, o apoio do setor industrial contra o novo coronavírus já passa dos R$ 336 mi. São ações que vão do conserto de respiradores mecânicos à produção de testes rápidos e à doação de insumos essenciais ao sistema de saúde e seus profissionais.

Conheça as 10 maiores doadoras, segundo a lista da Forbes:

1º - Itaú Unibanco: R$ 1 bilhão

2º - Vale: R$ 500 milhões

3º - JBS: R$ 400 milhões

4º - Ambev: R$ 110 milhões

5º - Rede D'Or: R$ 110 milhões

6º - Bradesco: R$ 99 milhoes

7º - Caoa Chery: R$ 74 milhões

8º - SENAI: R$ 63 milhões

9º- Nestlé: R$ 55 milhões

10º - BRF: R$ 50 milhões