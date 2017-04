Senai encerra dia 28 inscrições dos cursos de MBA e de extensão em parceria com ESPM

As aulas terão início no dia 5 de maio em Campo Grande e em Três Lagoas, enquanto em Dourados a primeira aula está marcada para o dia 7 de maio / Divulgação

O Senai encerra, no próximo dia 28 de abril, as inscrições para os cursos de MBA em Gestão de Negócios e de extensão em Operações Logísticas e Supply Chain oferecidos em parceria com a ESPM nas cidades de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Os interessados devem se inscrever no site www.meufuturoagora.com.br e as informações sobre o processo seletivo, no caso do MBA, e sobre a matrícula, no caso do curso de extensão, serão encaminhadas via e-mail no ato da inscrição.

Segundo o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, ambos os cursos atendem à demanda da Indústria local. “Trata-se da segunda turma do MBA em Gestão de Negócios. Desde a finalização da primeira turma, em dezembro de 2014, vínhamos recebendo contatos de pessoas interessadas. No caso do curso de extensão, foi feita uma sondagem e, assim, identificada a demanda”, reforçou.

Ele ressalta ainda que a nova oferta de cursos consolida uma parceria antiga com a ESPM de São Paulo. “O objetivo é oferecer às empresas sul-mato-grossenses e aos funcionários das indústrias do Estado uma qualificação do mais alto nível, para que eles possam exercer com excelência as suas atribuições. A vantagem é a expertise do Senai e o diferencial que a ESPM proporciona ao ofertar um curso de MBA em Campo Grande aos preços de São Paulo”, frisou.

Para o pró-reitor de pós-graduação Lato Sensu da ESPM, Tatsuo Iwata Neto, a Fiems é a única federação industrial com que a ESPM mantém parceria. “Nossa avaliação a respeito da relação entre a ESPM e o Senai de Mato Grosso do Sul é extremamente positiva. Tanto que ela é encarada como um excelente cartão de visitas para projetos futuros”, frisou.

Tatsuo Iwata lembrou ainda que a ESPM nasceu de uma preocupação que as empresas tinham de desenvolver o mercado por meio da formação de seus profissionais, ideologia compartilhada pelo Senai. “Esse convênio está totalmente alinhado ao nosso objetivo de encontrar parcerias estratégicas que tenham convergência de propósitos”, afirmou.

Saiba mais

O curso de MBA em Gestão de Negócios terá duração aproximada de 18 meses com aulas presenciais às sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, e aos sábados, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. As aulas terão início no dia 5 de maio em Campo Grande e em Três Lagoas, enquanto em Dourados a primeira aula está marcada para o dia 12 de maio.

O curso possui uma estrutura que concilia o desenvolvimento de competências básicas essenciais para a gestão de negócios com a formação executiva, buscando sempre o equilíbrio entre conceitos clássicos da administração e suas aplicações práticas. Já o curso de extensão em Operações Logísticas e Supply Chain terá duração aproximada de 1 mês com aulas às sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, e aos sábados, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

As aulas terão início no dia 5 de maio em Campo Grande e em Três Lagoas, enquanto em Dourados a primeira aula está marcada para o dia 7 de maio. O curso oferece aos profissionais que atuam nas indústrias e serviços uma visão ampla de questões e desafios à gestão das cadeias de suprimentos e operações logísticas.

Serviço – Mais informações e inscrições pelo site www.meufuturoagora.com.br

Leia mais no site www.fiems.com.br ou pelo link http://www.fiems.com.br/noticias/senai-encerra-dia-28-inscricoes-dos-cursos-de-mba-e-de-extensao-em-parceria-com-espm/23393

