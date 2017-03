Senai encerra dia 24 o prazo para indústrias reservarem vagas em 9 cursos de aprendizagem

O Senai encerra, no próximo dia 24 de março, o prazo para as indústrias contribuintes de Mato Grosso do Sul reservarem 595 vagas distribuídas por nove cursos da modalidade de aprendizagem industrial nas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Dourados, Maracaju, Sidrolândia e Três Lagoas. Os nove cursos oferecidos são os de almoxarife de obras, assistente administrativo, assistente de produção, costureiro industrial, confeccionador industrial de calçados, eletricista industrial, mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, operador de computador e torneiro mecânico.

As empresas interessadas devem entrar em contato diretamente com as unidades do Senai nas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Dourados, Maracaju, Sidrolândia e Três Lagoas. Após a reserva das vagas, no dia 29 de março será realizada a confirmação das turmas, enquanto de 3 a 10 de abril os estudantes deverão fazer a matrícula nas unidades do Senai onde serão oferecidos os cursos pretendidos, desde que estejam contratados pela empresa e atendam o disposto em edital, sendo que as aulas iniciam no dia 17 de abril.

No ato da matrícula, o aprendiz deverá apresentar foto 3x4 colorida e recente, cópia e os documentos originais RG e CPF (se o aluno tiver menos de 18 anos é preciso apresentar os documentos dos pais ou responsáveis), comprovante de endereço atualizado, atestado de escolaridade atualizado, CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) devidamente registrada, certificado de reservista, se do sexo masculino e maior de 18 anos, e contrato de aprendizagem, uma via original.

Oportunidade

Segundo o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, ao oferecer as vagas de cursos na modalidade de aprendizagem industrial, a entidade promove a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria sul-mato-grossense. “A modalidade de aprendizagem industrial representa a porta de entrada no mercado de trabalho para jovens e adolescentes porque, por meio dos cursos, as indústrias do Estado podem contratar aprendizes, por tempo determinado, e que, futuramente, poderão fazer parte de seu quadro de pessoal”, explicou.

Ele completa que o aprendiz industrial frequenta as aulas, que podem ser realizadas nos períodos matutino, vespertino ou noturno, dependendo do curso. Além disso, os aprendizes industriais, enquanto não estiverem em sala de aula, recebem uma remuneração para colocar em prática o que foi aprendido na indústria que o contratou, colaborando com a produtividade da mesma. “Se for bem-sucedido, o aprendiz tem grandes chances de ser efetivado na empresa”, emendou o diretor-regional do Senai.

Confira abaixo a distribuição das vagas por cidade:

SENAI - APARECIDA DO TABOADO CURSOS VAGAS PERÍODO DE MANIFESTAÇÃO DE RESERVA DE VAGAS PELAS EMPRESAS DATA DE CONFIRMAÇÃO DE TURMAS PERÍODO DE MATRÍCULAS INÍCIO DAS AULAS Assistente de Produção 40 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017

SENAI – CAMPO GRANDE CURSOS VAGAS PERÍODO DE MANIFESTAÇÃO DE RESERVA DE VAGAS PELAS EMPRESAS DATA DE CONFIRMAÇÃO DE TURMAS PERÍODO DE MATRÍCULAS INÍCIO DAS AULAS Almoxarife de Obras 20 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017 Assistente Administrativo 85 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017 Assistente de Produção 90 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017 Operador de Computador 25 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017 Torneiro Mecânico 25 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017

SENAI – DOURADOS CURSOS VAGAS PERÍODO DE MANIFESTAÇÃO DE RESERVA DE VAGAS PELAS EMPRESAS DATA DE CONFIRMAÇÃO DE TURMAS PERÍODO DE MATRÍCULAS INÍCIO DAS AULAS Assistente Administrativo 75 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017 Assistente de Produção 35 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017 Costureiro Industrial 20 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017 Eletricista Industrial 40 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017 Mecânico de Manutenção de Máquinas Agrícolas 30 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017

SENAI - MARACAJU CURSOS VAGAS PERÍODO DE MANIFESTAÇÃO DE RESERVA DE VAGAS PELAS EMPRESAS DATA DE CONFIRMAÇÃO DE TURMAS PERÍODO DE MATRÍCULAS INÍCIO DAS AULAS Assistente Administrativo 30 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017

SENAI - SIDROLÂNDIA CURSOS VAGAS PERÍODO DE MANIFESTAÇÃO DE RESERVA DE VAGAS PELAS EMPRESAS DATA DE CONFIRMAÇÃO DE TURMAS PERÍODO DE MATRÍCULAS INÍCIO DAS AULAS Assistente de Produção 20 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017 Costureiro Industrial 15 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017

SENAI – TRÊS LAGOAS CURSOS VAGAS PERÍODO DE MANIFESTAÇÃO DE RESERVA DE VAGAS PELAS EMPRESAS DATA DE CONFIRMAÇÃO DE TURMAS PERÍODO DE MATRÍCULAS INÍCIO DAS AULAS Confeccionar Industrial de Calçados 40 23/02 a 24/03/2017 29/03/2017 3 a 10/03/2017 17/04/2017

Serviço – Mais informações diretamente nas unidades do Senai ou pelos telefones (67) 3565-8700 (Aparecida do Taboado), (67) 3312-9400 (Campo Grande), (67) 3416-2600 (Dourados), (67) 3458-5400 (Maracaju), (67) 3272-5959 (Sidrolândia) e (67) 3509-5200 (Três Lagoas)

