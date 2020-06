Senai e Sistema OCB assinam convênio para serviços de inovação, tecnologia e educação

O convênio, no valor de R$ 3 milhões, foi assinado, nesta quinta-feira (25) - (Foto: Divulgação)

O Senai passará a oferecer consultorias para ajudar na inovação dos processos e cursos de qualificação profissional para cooperados e associados do Sistema OCB. O convênio, no valor de R$ 3 milhões, foi assinado, nesta quinta-feira (25), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), entre o presidente do Sistema Fiems, Sérgio Longen, e o presidente do Sistema OCB, Celso Régis.

Segundo Sérgio Longen, a parceria irá contribuir ainda mais para o desenvolvimento do agronegócio no Estado. “O Senai conta com uma estrutura moderna e técnicos capacitados e essa parceria com o Sistema OCB é fundamental para apoiar os cooperados. Entendo que precisamos avançar nas parcerias, atender as demandas que temos no Estado. O agronegócio é um setor de extrema importância para o Estado e a retomada da economia passa por ele”, afirmou.

Para Celso Régis, a assinatura do convênio vai ao encontro de toda a necessidade dos cooperados em um momento de retomada econômica. “Nossos produtores precisam desse apoio tecnológico e também com relação à qualificação profissional para melhorar a performance das cooperativas e dos produtores, tornando os produtos mais competitivos no mercado”, declarou.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, que também participou da assinatura do contrato, explicou que a parceria com o Sistema OCB iniciou em janeiro deste ano. “Começamos com uma parceria com cursos de qualificação e a partir daí vimos a necessidade de novos serviços, dessa vez voltados também para tecnologia e inovação, que são ainda mais fundamentais nesse momento de pandemia, que vai exigir ainda mais competitividade dos produtores”, destacou.