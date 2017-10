Senai e Sindivest contribuem para o processo produtivo da Capital

As paredes da Kibela, indústria de Campo Grande (MS) especializada em moda praia feminina e peças fitness, foram pintadas de tons pastéis. Faixas amarelas horizontais foram fixadas no piso, os carretéis de linha dispostos em uma estante estrategicamente posicionada no chão de fábrica. São mudanças simples, mas que provocaram uma verdadeira revolução nos processos produtivos da empresa, após três semanas da consultoria do Senai Cetiqt (Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil), do Rio de Janeiro (RJ), referência na América Latina na área do vestuário e têxtil.

A interlocução entre o Senai Cetiqt e a Kibela, que buscava um trabalho personalizado de forma a atender necessidades específicas da empresa, foi realizada pelo Sindivest/MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul) junto à Gerência de Tecnologia e Inovação do Senai do Estado. Essa aproximação faz parte das ações articuladas desenvolvidas pelo Sindicato para oferecer soluções inovadoras para a indústria, permitindo, por exemplo, que micro e pequenas como a Kibela tenham acesso a serviços normalmente só acessíveis a grandes empresas.

“Temos uma estrutura de apoio às indústrias do segmento do vestuário e têxtil no Estado, por meio da estrutura do Sistema Fiems, com ações articuladas do Sesi, Senai, IEL, CIN (Centro Internacional de Negócios), de forma a garantir competitividade a essas empresas. E a Kibela tem explorado essas oportunidades periodicamente e, nestas últimas semanas, passou por uma consultoria única no mercado, que não é oferecida por nenhuma outra instituição, e obteve resultados muito expressivos, que proporcionam meios de competir no mercado nacional em condições de igualdade com outras empresas do segmento”, analisou o presidente do Sindivest/MS, José Francisco Veloso Ribeiro.

Da Gerência de Tecnologia e Inovação do Senai de Mato Grosso do Sul, o gerente Leandro Schneider Neves destaca o papel do Sindivest/MS para aproximar a Kibela, que necessitava de um trabalho personalizado, do Senai Cetiqt, enquanto referência na área têxtil e vestuário. “A atuação do Sindivest, que conhece as necessidades das indústrias do segmento, e trouxe a Kibela até o Senai, que poderia elaborar uma consultoria de forma a atender a empresa, foi determinante. Fomos, então, buscar consultores no Senai Cetiqt, conseguimos articular uma agenda e nos foi disponibilizada uma equipe para atender a empresa em tempo integral durante essas três semanas”, acrescentou.

Sócio-proprietário da Kibela, Antônio Morgado Ferreira ainda não trabalha com números e metas de aumento de produtividade, mas elenca as inúmeras mudanças resultantes da consultoria, especialmente em relação aos colaboradores da empresa. “Temos uma equipe mais feliz, satisfeita e que, visivelmente, se sente realizada ao trabalhar. Consequentemente não há dúvidas de que teremos um aumento de produtividade, vamos ganhar tempo, porque o funcionário que trabalha em um ambiente propício, favorável, trabalha melhor. Estamos muito felizes com o resultado, foi acima das nossas expectativas, e o Sindivest, que nos aproximou do Senai Cetiqt, foi muito importante nesse processo”, detalhou sobre a Kibela, que hoje emprega 80 funcionárias e produz 17 mil peças por mês.

Consultoria PUPI

A percepção das mudanças de comportamento nos funcionários pelo proprietário da Kibela não é mero acaso. Trata-se justamente de uns dos métodos adotados na consultoria PUPI (Pequenas Unidades de Produção Inteligente), oferecida pelo Senai Cetiqt. Criador do trabalho, o consultor Luiz Claudio de Almeida Leão explica que a ideia é ouvir o colaborador. “Aquele que está diariamente no chão de fábrica e, mais do que ninguém, sabe quais as necessidades e problemas de uma empresa”, afirmou.

Acompanhado de outros três técnicos do Senai Cetiq, além da consultora do CTV (Centro de Tecnologia do Vestuário) do Senai do Estado, Hanna Viana, Leão passou 15 dias em período integral na Kibela de forma a diagnosticar falhas no processo, implantar mudanças e, acima de tudo, ouvir relatos dos funcionários. “Ao final desse trabalho, os funcionários fazem uma apresentação para os donos da empresa, na qual mostram quais alterações são necessárias para aprimorar o processo produtivo da empresa. Na Kibela, as colaboradoras elaboraram 25 projetos como sugestões para serem implementadas. Parte delas inclusive já foram colocadas em prática porque, antes mesmo da apresentação, ao longo da consultoria, os proprietários já identificaram os problemas”, emendou.

Sócia e esposa de Antonio Morgado, Irlanda Cabral conta que a apresentação final das funcionárias foi um divisor de águas na Kibela. “Foi muito emocionante porque pudemos ver o envolvimento das nossas colaboradoras com a Kibela, que é um projeto de vida nosso. Temos certeza que essa consultoria do Cetiqt, que provoca uma verdadeira mudança de cultura na empresa, só trará bons frutos para nós”, finalizou.

Veja Também

Comentários