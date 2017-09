Senai divulga projetos de pesquisa e inovação do ISI Biomassa na Beauty Fair em SP

Como peça fundamental no desenvolvimento da nova linha de cosméticos da empresa campo-grandense PH Cosmetics lançada no fim de semana durante a “Beauty Fair - Feira Internacional de Beleza”, que começou no sábado (9) e termina nesta terça-feira (12), no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), o Senai de Mato Grosso do Sul aproveitou o evento para divulgar os projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos pelo ISI Biomassa (Instituto Senai de Inovação em Biomassa), localizado em Três Lagoas (MS).

Segundo a pesquisadora do ISI Biomassa, Luiza Paula da Conceição Lopes, o lançamento da linha de cosméticos Nanomax na Beauty Fair está sendo uma oportunidade para que o Senai apresente para outras indústrias do ramo de cosméticos os projetos de pesquisa e inovação desenvolvidos pela instituição. “A receptividade ao produto desenvolvido à base de bocaiuva está superando as expectativas. O estande da PH Cosmects, montado pelo Senai, é um sucesso e não param de chegar profissionais da área interessados em adquirir os produtos. Além disso, outras indústrias se mostraram interessadas em desenvolver parcerias parecidas com o Senai de Mato Grosso do Sul”, revelou.

Inovação

Luiza Lopes ainda explicou que o desenvolvimento da linha de cosméticos faz parte do Programa Senai de Gestão da Inovação, que tem por finalidade promover a melhoria do desempenho dos processos da área de tecnologia. “No caso específico dessa linha de cosméticos desenvolvida em parceria com a PH Cosmetics, a inovação está no nanoencapsulamento do óleo de bocaiuva para que fosse possível a confecção dos produtos”, detalhou.

A empresária Fernanda Fialho, proprietária da PH Cosmetics, destacou a importância da parceria da empresa com o Senai. “Foi fundamental ter o apoio do Senai durante a pesquisa e desenvolvimento dos produtos. Os sistemas nanoestruturados com o óleo da bocaiuva demonstraram na pesquisa serem inovadores e eficazes, com alto potencial antioxidante, hidratante, emoliente e ainda com ação fotoprotetora”, informou, completando que a linha Nanomax inclui xampu, condicionador, reparador de pontas, manteiga corporal, esfoliante para pés e mãos, creme hidratante para os pés, creme para mãos, esfoliante facial e creme facial e estará disponível no mercado para comercialização a partir de novembro deste ano.

A feira

Feira Internacional de Beleza Profissional é voltada exclusivamente para o profissional e comerciante do setor. Criada em 2005, a Feira já é considerada a maior e mais influente evento do segmento, tendo como foco desenvolvimento por meio da educação de forma democrática, abrangendo toda a classe profissional.

A Beauty Fair recebe anualmente cerca de 150 mil visitantes em busca de novidades e lançamentos promovidos pelos mais de 500 expositores. Durante o evento, os profissionais têm a oportunidade de participar de programas educacionais com conteúdo técnico relevante para o mercado.

