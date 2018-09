Senai de Corumbá oferece desconto a funcionários das empresas filiadas à Associação Comercial

Senai de Corumbá oferece cursos com desconto de até 15% para os funcionários das empresas filiadas à Associação Comercial e Empresarial do município - Divulgação

O Senai de Corumbá oferece cursos com desconto de até 15% para os funcionários das empresas filiadas à Associação Comercial e Empresarial do município. A parceria foi alinhada com a assinatura do termo de cooperação válido até setembro de 2019 para os cursos de formação inicial e continuada nas modalidades presencial e EaD (Educação a Distância).

“Todos os cursos que temos em nosso portfólio já estão sendo disponibilizados com desconto para essas empresas e seus funcionários, oportunizando a qualificação profissional de um público que até então não atendíamos, mas que também está ligado às indústrias da região, já que muitas empresas do comércio e de serviços prestam serviços ao setor industrial”, explicou o gerente do Senai de Corumbá, Marcelo Zinsly, reforçando que os descontos são válidos apenas para pagamentos feitos dentro do prazo estipulado no boleto.

Na avalição o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Corumbá, Lourival Vieira Costa, a parceria contribuirá para o fortalecimento de todo o setor produtivo do município. “Acredito que essa cooperação só traz benefícios a todos os envolvidos, porque o Senai ampliará o número de clientes, já que temos cerca de 130 empresas associadas. A Associação irá oferecer vantagens aos seus associados, desenvolvendo o associativismo e as empresas terão cursos de qualidade de uma instituição de credibilidade com valores menores”, declarou.