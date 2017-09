Senai de Campo Grande prorroga matrículas para turmas especiais em dois cursos técnicos

As aulas começam no dia 11 de setembro, com término em 1º de dezembro / Divulgação

Devido à grande procura, o Senai de Campo Grande decidiu prorrogar para até o próximo dia 6 de setembro as matrículas nas turmas especiais dos cursos técnicos em administração e em logística. As aulas começam no dia 11 de setembro, com término em 1º de dezembro, sendo que os dois cursos são no período noturno.

No caso do curso técnico em administração, o profissional vai executar atividades administrativas e coordenar equipes em atividades correlatas, no nível operacional, dos setores de produção e serviços, utilizando-se de técnicas e tecnologias apropriadas e de padrões éticos, legais, de qualidade, e segurança, com responsabilidade social e ambiental. Para fazer esse curso, o interessado precisa ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio e, no caso de menor de 18 anos (na data da matrícula), ser assistido por seu pai ou responsável direto.

Já no curso técnico em logística o profissional precisa executar, controlar e colaborar no planejamento dos processos e das operações logísticas, atendendo a suprimentos, produção e distribuição de bens e serviços, em conformidade com as normas de saúde, higiene, meio ambiente, segurança e legislação vigente. No caso desse curso, o interessado precisa ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio e, no caso de menor de 18 anos (na data da matrícula), ser assistido por seu pai ou responsável direto.

Veja Também

Comentários