Senai de Campo Grande está com matrículas abertas em cinco cursos gratuitos

Para o curso de almoxarife, são oferecidas 40 vagas e as aulas terão início em 23 de julho. - Divulgação

O Senai de Campo Grande está com matrículas abertas para os cursos gratuitos de qualificação profissional básica de assistente administrativo, almoxarife, operador de computador, costureiro industrial do vestuário e eletricista instalador residencial. Os interessados devem comparecer na unidade operacional da instituição com cópias e originais de RG, CPF, certificado de reservista, título de eleitor, comprovante de residência, histórico escolar, certidão de nascimento ou casamento, foto 3X4 e, caso seja menor de 18 anos, deverá estar assistido pelos pais ou responsáveis legais.

Para o curso de almoxarife, são oferecidas 40 vagas e as aulas terão início em 23 de julho. O curso capacita os estudantes para gerir o recebimento de materiais armazenando, atualizando os registros de localização no almoxarifado, agendando, coletando e endereçando materiais, executando os inventários periódicos, de acordo com as normas técnicas, de segurança e meio ambiente.

O Senai também disponibiliza 20 vagas para o curso de operador de computador, com início em 25 de julho, e que capacita o profissional a utilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados em sistemas computacionais, conforme procedimentos técnicos de qualidade, às normas e políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual.

Para o curso de costureiro industrial do vestuário, são ofertadas 44 vagas, sendo 22 para o período vespertino, cujas aulas têm início em 19 de julho, e 22 para o noturno, com início em 1º de agosto. O curso capacita o profissional a operar máquinas de costura industrial, costurando peças de vestuário, conforme tabela de medidas, trabalhando sob a supervisão técnica, de acordo com as tendências de mercado, as normas e os procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Também são oferecidas 22 vagas para o curso de eletricista instalador residencial, que prepara o aluno para executar e manter as instalações elétricas em edificações atendendo aos requisitos técnicos, de qualidade, de saúde, higiene e segurança, e de meio ambiente. Para este curso, aulas terão início em 23 de julho.

O Senai de Campo Grande ainda disponibilizará o curso de assistente administrativo em sala de aula móvel no Bairro Maria Aparecida Pedrossian. Ao todo, são 50 vagas, sendo 25 para o período vespertino e 25 para o noturno, e as aulas terão início no dia 23 de julho. O curso desenvolve conhecimentos e habilidades de informática básica necessárias ao assistente administrativo, como executar as rotinas relacionadas à identificação, emissão, organização e controle de documentos, conforme os procedimentos da empresa e ao fluxo de documentos internos e externos relativos à natureza da empresa.