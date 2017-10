Senai certifica 215 novos profissionais de Campo Grande e Sonora

O Senai realizou, na noite desta quarta-feira (04), as cerimônias de certificação dos alunos de cursos técnicos, de aprendizagem e qualificação profissional de Campo Grande e Sonora, inserindo no mercado de trabalho 215 novos profissionais capacitados para atuar em 14 diferentes segmentos da indústria. Essas certificações integram o mutirão de formaturas, que prossegue nesta quinta-feira (05) pelas unidades operacionais do Senai em Aparecida do Taboado, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Rio Verde, Sidrolândia e Três Lagoas.

Em Campo Grande e Sonora, as cerimônias de formatura contaram com as presenças de amigos e familiares dos formandos, que se reuniram para celebrar a certificação que marca uma nova etapa na vida dos novos profissionais. Na Capital, 139 alunos dos cursos de técnico em automação industrial, técnico em eletrotécnica, técnico em mecânica, técnico em meio ambiente, assistente administrativo, assistente administrativo industrial, assistente de produção, eletricista instalador residencial, mecânico de manutenção em motores ciclo otto e pedreiro de acabamento estavam aptos a receber o diploma.

Na cidade de Sonora, 76 alunos concluíram os cursos de assistente administrativo, auxiliar de laboratório de microbiologia, eletricista instalador residencial e operador de computador. “Essa é a 3ª formatura coletiva promovida pelo Senai e é sempre um momento muito alegre, quando nossos alunos compartilham com a família a vitória que é concluir um curso que tem o poder de mudar a vida profissional destas pessoas e abrir inúmeras oportunidades no mercado de trabalho”, afirmou o gerente do Senai de Campo Grande, Marcos Costa.

Um dos grandes momentos da solenidade foi a entrega do certificado para o aluno Carlos Luiz Stron. “Cego”, como ele faz questão de frisar, Carlos concluiu o curso de eletricista instalador residencial e foi muito aplaudido pelos colegas de turma e professores que acompanharam a trajetória de dedicação do aluno. “Sempre gostei de desafios. Ainda existe preconceito contra os cegos, como eu, mas hoje as coisas e as pessoas evoluíram, é mais fácil encontrar lugares que têm piso tátil para que a gente possa se locomover, não é tão difícil encontrar material em braile, como foi aqui no Senai. Sei que muitos não me contratariam para fazer uma manutenção na parte elétrica da casa delas, mas eu não duvido da minha competência e sei que tem muita gente que também não”, disse.

Instrutor de Carlos, Jonas Luiz de Souza, que leciona no Senai nos cursos da área de elétrica, fala sobre a diferença que as aulas fizeram na vida do aluno. “Ele está aqui hoje por total mérito dele. Os alunos encontram um ambiente onde podem aprender não só o conteúdo do curso, mas a trabalhar em equipe e desenvolver outras competências. É uma formação para o desenvolvimento profissional e pessoal do aluno”, analisou o docente.

Na unidade de Sonora, 76 alunos estavam aptos a receber a certificação nos cursos assistente administrativo, auxiliar de laboratório de microbiologia, eletricista instalador residencial e operador de computador. A aluna Katiwcy de Holanda, que recebeu o diploma do curso de assistente administrativo, acredita que, com a qualificação, terá mais oportunidades no mercado de trabalho. “Acredito que agora estarei mais competitiva no mercado de trabalho. Quanto mais a gente se qualificar, mais bem empregado fica”, apostou.

Marcia Aparecida Santos, que se formou como auxiliar de microbiologia, comemora ter conseguido uma colocação no mercado de trabalho antes mesmo de finalizar o curso. “A formação no Senai foi essencial para conseguir trabalhar. Estava há algum tempo procurando emprego e antes mesmo de terminar o curso fui contratada”, contou.

