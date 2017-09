Senai apresenta em Corumbá alternativa de reduzir conta de luz com placas fotovoltaicas

Dando continuidade às apresentações sobre o projeto Sistemas Fotovoltaicos, lançado no dia 7 de agosto pelo Senai em parceria com Famasul, Faems, Amas, Sebrae/MS e Banco do Brasil, a equipe técnica do Senai Empresa estará nesta quinta-feira (14), às 19 horas, na unidade do Senai de Corumbá, para divulgar junto aos empresários e consumidores em geral a consultoria, bem como analisar custos e viabilidade de instalação de placas fotovoltaicas nas residências, propriedade rurais, estabelecimentos comerciais e indústrias.

Segundo o gerente do Senai Empresa, Rodolpho Caesar Mangialardo, o interesse dos empresários sobre a energia fotovoltaica é algo que vem crescendo muito. “Percebemos que as pessoas estão muito curiosas para saber como o projeto funciona, como o financiamento pode ajudar na implantação e instalação do equipamento e em quem confiar, porque estamos vendo também muitos aventureiros no mercado, ofertando produtos, mas sem corresponder às expectativas. E o Senai Empresa vem justamente nesse suporte de consultoria”, afirmou, acrescentando que a instituição tem sido bastante procurada.

No evento desta quinta-feira, Rodolpho Mangialardo vai apresentar aos presentes como funcionará o projeto, esclarecendo que o uso da energia solar em qualquer tipo de unidade consumidora é promessa de economia, no entanto, não é possível, precisar em quanto a conta de luz será reduzida com a instalação dos painéis, o que depende de uma série de fatores, como a média de consumo mensal, variação nos preços da energia e a imprevisibilidade do clima, porém, a diminuição de gastos varia entre 50% e 95%.

“Não é possível economizar até 100% na conta de luz porque só com o fato de estar conectado à rede de energia gera um consumo mínimo, ou se houver variação da incidência de luz solar, o que também influencia. No entanto, o consumo de energia elétrica pode, sim, ser zerado e todo esse excedente, que é injetado na rede elétrica, pode ser usado no prazo de cinco anos ou comercializado. E existe também a possibilidade de essa energia ser consumida em outras propriedades, como um segundo imóvel, uma fazenda, desde que vinculado a um mesmo CNPJ ou CPF”, explicou o gerente do Senai Empresa, responsável pela gestão do projeto dos sistemas fotovoltaicos.

Para o empresário interessado em instalar em sua indústria um sistema de placas fotovoltaicas, o Senai Empresa oferece consultoria, orientando, de maneira técnica, sobre fatores como preços de mercado, linhas de financiamento disponíveis e viabilidade da instalação, além de firmar parcerias com o Banco do Brasil, que financia para empresários os custos do projeto, via FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-oeste), e com o Sebrae, que subsidia até 80% do valor da consultoria. Pessoas físicas, por sua vez, que desejam instalar o sistema em imóveis residenciais, por exemplo, podem contrair financiamentos comuns para custear a instalação das placas solares em qualquer instituição financeira.

Serviço – Mais informações pelo telefone 0800-7070745

