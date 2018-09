Senai alinha parceria com a UFMS e Fiocruz nas áreas de biotecnologia e bioinformática

Já o pesquisador da Fiocruz, Alberto D’Ávila, conta que, inicialmente, essa reunião buscou encontrar projetos em comum no qual se possa estabelecer colaborações, tanto na área de desenvolvimento tecnológico, como na de inovação. - Divulgação

O Departamento Regional do Senai de Mato Grosso do Sul, a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) alinharam, nesta sexta-feira (21/09), a construção de parcerias nas áreas de biotecnologia e bioinformática. Além disso, a UFMS e a Fiocruz pretendem utilizar o Senai como ponte até às indústrias, trazendo as demandas e problemas das empresas na parte de inovação para serem solucionados, gerando experiências para todos os envolvidos.

Seundo o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a Fiocruz tem alguns editais que podem se encaixar com as demandas do ISI Biomassa (Instituto Senai de Inovação em Biomassa), em Três Lagoas (MS). “Pretendemos estreitar esses laços entre Senai, UFMS e Fiocruz com o workshop que vamos realizar no próximo mês de outubro. Paralelo a isso também temos uma serie de pesquisadores e docentes no Estado que querem resolver os problemas das industrias e a UFMS está nos buscando para fazer essa ponte, visando o resultado final que é a resolução dessas demandas”, declarou.

Rodolpho Mangialardo reforça que o Senai tem um portfólio imenso que pode auxiliar a UFMS, não só no âmbito estadual, mas também no nacional. “Esse workshop será paralelo a um curso que já está sendo oferecido pela UFMS, que vem ministrando aulas na UFGD, Embrapa, Fiocruz, Uniderp e UCDB, entre outras instituições de ensino e conhecimento. A ideia é levar alunos dessas instituições para esse workshop no ISI Biomassa, apresentando e transformando aquilo que estão executando de projeto em conhecimento mutuo para que a gente possa se ajudar, pois sozinho ninguém vai a lugar nenhum”, destacou.

O reitor da UFMS, Marcelo Turine, lembra que a instituição já tems várias parcerias com Senai e agora está encaminhando mais dois projetos. “Um deles é em conjunto com a Fiocruz no sentido de formar recursos humanos no Estado na área de bioinformática e biotecnologia. O nosso desafio é nos aproximarmos do ISI Biomassa para ver as demandas que eles têm lá e como as universidades conseguem absorver essas demandas, pesquisando, fazendo parcerias para inovar no Brasil e trazer transferência de tecnologia para as empresas, então essa é uma linha importante”, pontuou.

Turine explica que o outro projeto é a parceria da UFMS com o CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que é um órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para incentivo à pesquisa no Brasil. “O Senai está entrando nessa parceria para fazermos um edital aqui no Estado, trazendo as demandas das empresas e envolver alunos dos nossos doutorados, mestrados e iniciações cientificas, ou seja, vai fornecer as bolsas e o Senai junto com as empresas vai fazer a articulação e trazer as demandas, problemas e desafios tecnológicos para que a ciência consiga encontrar soluções e assim fazer com que a empresa ganhe dinheiro, a universidade forme seus alunos e se possível com uma boa empregabilidade dentro dessas empresas”, afirmou.

Já o pesquisador da Fiocruz, Alberto D’Ávila, conta que, inicialmente, essa reunião buscou encontrar projetos em comum no qual se possa estabelecer colaborações, tanto na área de desenvolvimento tecnológico, como na de inovação. “Como pesquisador visitante aqui em Mato Grosso do Sul, minha área de atuação é bioinformática e então as coisas que foram discutidas fazem parte desse projeto de bioinformática, que possam permear diversas demandas do Estado como na área de biotecnologia, no desenvolvimento tecnológico e na parte industrial. A discussão aqui foi mais ou menos sobre algumas bolsas que existem para fomentar e catalisar esse tipo de interações entre a academia e o Senai”, falou.

Na avaliação do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFMS, Nalvo Almeida Júnior, a Fiocruz tem vertentes desse projeto na área de bioinformática e precisa começar a fazer parcerias de colaborações com instituições do Estado. “Nessas áreas de bioinformática e biotecnologia, um dos nossos potenciais parceiros para esse tipo de demanda é o ISI Biomassa e, nessa perspectiva, nós queremos trabalhar com colaborações do Senai para fomentar a bioinformática e fazer com que projetos do instituto sejam resolvidos e produzidos pelo grupo técnico das instituições aqui de Mato Grosso do Sul”, informou.