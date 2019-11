Senai abre matrículas para 28 cursos técnicos e a novidade é Internet das Coisas

São oferecidas 2040 vagas - Divulgação

Preocupado em preparar os profissionais do futuro, o Senai abriu período de matrículas para o preenchimento de 2.040 vagas em 24 cursos técnicos de nível médio na modalidade presencial e 2.000 vagas em 11 cursos na modalidade EAD (Educação a Distância) nas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Três Lagoas. As novidades deste ano são os cursos técnicos em Internet das Coisas e Informática para Internet, ambos voltados para a Indústria 4.0.

Segundo o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, as ofertas buscam atender as demandas das indústrias de Mato Grosso do Sul. “Além dos cursos tradicionais do Senai, que temos o compromisso de manter em nosso portfólio, estamos lançando novos cursos atrelados à Indústria 4.0. Fizemos um levantamento no Estado tentando entender quais formações teriam maior aderência para o mercado e para a indústria”, afirmou.

Ele acrescentou que para 2020 o Senai também ampliou o número de vagas e a oferta de cursos com o objetivo de fortalecer o setor industrial de Mato Grosso do Sul. “A nossa expectativa é ter mais alunos e, com esse plano de ação, esperamos conseguir levar ainda mais inovação para as nossas indústrias e preparar os trabalhadores para as transformações tecnológicas da Indústria 4.0, contribuindo para melhorar a produtividade das empresas e, consequentemente, sua competitividade”, completou.

Cursos presenciais

Com 2.040 vagas, os cursos técnicos na modalidade presencial estão distribuídos nas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora, Três Lagoas. Os cursos oferecidos são de técnico em administração, técnico em automação industrial, técnico em eletrotécnica, técnico em informática para internet, técnico em Internet das Coisas, técnico em logística, técnico em manutenção de máquinas industriais, técnico em modelagem do vestuário, técnico em redes de computadores, técnico em refrigeração e climatização e técnico em edificações.

Também são ofertados na modalidade presencial os cursos de técnico em segurança do trabalho, técnico em design de móveis, técnico em saneamento, técnico em açúcar e álcool, técnico em agroindústria, técnico em qualidade, técnico em mecânica, técnico em mineração, técnico em eletromecânica, técnico em manutenção automotiva, técnico em química, técnico em biotecnologia e técnico em celulose e papel.

Cursos a distância

Para a modalidade a distância, são 2.000 vagas distribuídas nas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas. Os cursos oferecidos são técnico em alimentos, técnico em automação industrial, técnico em eletroeletrônica, técnico em eletrotécnica, técnico em informática para internet, técnico em logística, técnico em manutenção e suporte em informática, técnico em meio ambiente, técnico em química, técnico em segurança do trabalho e técnico em telecomunicações.

Em ambas as modalidades, as matrículas podem ser feitas até o dia 7 de fevereiro de 2020 nas secretarias das unidades operacionais do Senai, sendo que as aulas dos cursos da modalidade presencial terão início em 13 de fevereiro e dos cursos da modalidade EAD terão início em 15 de fevereiro. A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino.

Os documentos necessários na hora da matrícula são: foto 3x4 recente, carteira de identidade ou CNH (original e cópia), CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio ou documento comprovando que o interessado está cursando a etapa de ensino tida como requisito (original e cópia) e comprovante de residência atualizado. Somente terá a matrícula confirmada o candidato que que tiver concluído ou comprovar estar regularmente matriculado no Ensino Médio e realizar o pagamento da primeira mensalidade do curso no período de três dias úteis posterior a data de matrícula.