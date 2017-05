Senadores pedem que Trump entregue supostas gravações de conversas com Comey

Os senadores do Congresso dos Estados Unidos pediram que o presidente do país, Donald Trump, entregue qualquer gravação de conversas com o ex-diretor do FBI que demitiu, James Comey. Os democratas pretendem criar obstáculos para o presente, no momento em que deve nomear alguém para o cargo.

"Se há qualquer gravação sobre essas conversas entre Trump e Comey, elas precisam ser entregues", disse a senadora republicana Lindsey Graham, da Carolina do Sul, no programa "Meet The Press" do canal de televisão NBC.

Na sexta-feira, Trump sugeriu que ele poderia ter gravações das conversas com Comey. Fonte: Dow Jones Newswires.

