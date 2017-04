Senadores dos EUA usam regra para avançar em nomeação de Gorsuch à Suprema Corte

Os senadores republicanos eliminaram as manobras protelatórias da oposição em torno das nomeações para a Suprema Corte, contornando a resistência do Partido Democrata a apoiar a indicação do juiz Neil Gorsuch. Além disso, o partido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou com isso um importante pilar do poder da minoria para influenciar a Casa.

Os democratas mantiveram as manobras protelatórias (filibuster) por 45 votos a 55, já que os republicanos não tinham cinco votos necessários para acabar com isso. Nesse momento, porém, o líder da maioria, Mitch McConnell, lançou mão de regras para eliminar o mínimo de 60 votos para indicados da Suprema Corte, uma medida chamada de "opção nuclear" porque rompe com uma longa tradição do Senado.

A ação abriu caminho para Gorsuch ser confirmado nesta sexta-feira por maioria simples para ocupar o posto deixado pela morte do magistrado Antonin Scalia no ano passado. O ex-presidente Barack Obama havia indicado o magistrado Merrick Garland para a vaga, mas os republicanos, que tinham maioria no Senado, recusaram-se a analisar o nome dele. Fonte: Dow Jones Newswires.

