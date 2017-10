Senador republicano "implorou" que eu o apoiasse em sua reeleição, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que o senador republicano Bob Corker "implorou" por seu apoio na disputa pela reeleição, mas Trump declinou a ajuda.

Corker, um dos republicanos mais críticos à gestão Trump na Casa Branca, anunciou na semana passada que não vai tentar se reeleger após dois mandatos.

"O senador Bob Corker "implorou" que eu o apoiasse em sua reeleição no Tennessee. Eu disse não e ele desistiu (disse que podia vencer com ou sem meu apoio). Ele também é amplamente responsável por pelo horroroso acordo com o Irã!", escreveu o presidente no Twitter. "Assim, espero que Corker seja uma voz negativa a se colocar contra a nossa grande agenda. Não teve coragem para concorrer!"

Em agosto, Corker entrou em atrito com a Casa Branca após afirmar que o presidente ainda não apresentou condições de "estabilidade" necessárias para ser bem sucedido na presidência dos EUA. Atualmente, o republicano preside o Comitê de Relações Exteriores do Senado e deve desempenhar papel importante na discussão sobre o futuro do acordo nuclear com o Irã, que está na alça de mira de Trump. (Marcelo Osakabe)

Veja Também

Comentários