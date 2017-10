Senador republicano faz duras críticas a Trump em discurso no Capitólio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma ameaça à democracia americana e à liderança global do país e os deputados do Partido Republicano no Congresso têm a responsabilidade de se contrapor a ele, afirmou o senador republicano Jeff Flake (Arizona), em discurso no plenário da Casa, onde anunciou que não buscará a reeleição em 2018.

Flake é uma das vozes mais críticas a Trump entre os republicanos. Nesta terça-feira, ele disse aos colegas que o silêncio diante do ataque a valores tradicionais do país promovido pelo presidente equivale a cumplicidade. "Quando a próxima geração nos perguntar por que você não fez alguma coisa? Por que você não se manifestou? O que nós vamos dizer?", perguntou. "Eu tenho filhos e netos a quem responder."

O senador enfrentava dificuldades crescentes para vencer a primária do Partido Republicano no próximo ano, em grande medida por suas posições críticas a Trump. No discurso, ele também criticou sua legenda e afirmou que há cada vez menos espaço dentro dela para os que defendem princípios conservadores tradicionais a favor do livre mercado, do livre comércio e da imigração.

A legenda tem uma maioria apertada de 52 das 100 cadeiras no Senado e pouca margem para deserções. Trump também é alvo de ataques de outro senador que decidiu não disputar a reeleição, Bob Corker (Tennessee), presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado. Nesta terça-feira, ele disse que se arrependeu de ter apoiado a candidatura do bilionário de Nova York, a quem acusou de "degradar" os EUA. Reeleito no ano passado, John McCain, de 81 anos, é outra voz de resistência a Trump dentro de seu próprio partido.

O confronto ocorre no momento em que Trump tenta conseguir apoio a seu projeto de reforma tributária, com o qual pretende cortar US$ 1,5 trilhão em impostos, o equivalente a 8% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Nove meses depois do início de seu mandato, o presidente ainda não conseguiu nenhuma vitória legislativa de peso. Uma de suas principais promessas de campanha, a revogação do Obamacare, naufragou em razão de divisões internas dos republicanos e a deserção de três senadores do partido, entre os quais McCain.

Flake e Corker ainda têm 14 meses de mandato, durante os quais não terão que pautar suas posições pelo cálculo político da reeleição. Ambos acreditam que o presidente é um fator de divisão dos americanos e uma ameaça à liderança dos EUA no mundo. Em seu discurso, Flake disse que o silêncio não é uma opção quando o "as alianças e acordos que asseguraram a estabilidade de todo o mundo são rotineiramente ameaçados por um nível de pensamento que cabe em 140 caracteres" - uma referência ao uso do Twitter por Trump. "A noção de que não devemos dizer ou fazer alguma coisa diante de um comportamento tão mercurial é ahistórica e, acredito, profundamente equivocada."