Senador republicano diz tentará manter Senado dos EUA operando toda a noite

O senador republicano Rand Paul (Kentucky) afirmou que está preparado para manter a sessão do Senado aberta a noite inteira para protestar contra o acordo orçamentário bipartidário que aumenta o déficit dos Estados Unidos em centenas de bilhões de dólares.

Paul disse esperar que o Senado vote na lei depois da 1h (de Washington; 4h de Brasília) e, possivelmente, várias horas após o prazo de meia-noite para evitar uma segunda paralisação do governo em três semanas. À Associated Press, o senador comentou que sabe que seu protesto contra a lei irá falhar, mas ressaltou que é importante frisar que o acordo pode aumentar o déficit federal em até US$ 1 trilhão.

O senador afirmou que os outros congressistas provavelmente devem passar a proposta porque "estarão cansados e mal-humorados, mas a culpa é completamente deles". Fonte: Associated Press.