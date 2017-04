Senador pede a Infraero investimentos nos aeroportos de MS

O senador Pedro Chaves (PSC)/MS) se reuniu nesta terça-feira(04) com o presidente da Infraero, Antonio Claret de Oliveira, para solicitar investimentos nos aeroportos de Mato Grosso do Sul.



“Mostrei ao presidente a necessidade de modernizarmos os nossos aeroportos, para atender ao crescimento do tráfego aéreo e proporcionar mais conforto a todos os passageiros, tanto os que vivem em Mato Grosso do Sul e viajam para outros destinos quanto aqueles turistas que, a passeio ou negócio, vão conhecer o nosso estado. O aeroporto de Campo Grande, por exemplo, precisa de fingers – dispositivo que faz a ligação entre o terminal e as aeronaves – para que os passageiros não tenham mais que embarcar e desembarcar expostos ao tempo”, argumentou o senador.



Antonio Claret revelou que a modernização do aeroporto da capital já faz parte dos planos da empresa e pediu o apoio de Pedro Chaves junto ao governo para que os recursos sejam liberados.



“Vamos mobilizar os deputados e senadores que representam o nosso estado em Brasília para que nos auxiliem nessa luta. Juntos, nosso poder aumenta e fica mais fácil convencer o Ministério da Defesa e a Presidência da República sobre a necessidade desses investimentos e o bem que eles farão para Mato Grosso do Sul e o Brasil”, finalizou o senador.

