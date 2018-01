Senado dos EUA deve votar por fim da paralisação, mas Pelosi não apoia acordo

Até o dia 8, o Senado deverá votar um projeto que prorrogue o programa. "Estou confiante de que teremos os 60 votos necessários para a lei que protege os dreamers" - Foto: O Globo

O Senado dos Estados Unidos votou pela abertura de debates em torno de uma medida que financia o governo federal americano até 8 de fevereiro, mas uma votação final ainda é necessária. No entanto, de acordo com alguns senadores democratas e republicanos, a aprovação do projeto é dada como certa.

Um acordo foi firmado entre o líder republicano no Senado, Mitch McConnell (Kentucky), e o líder democrata, Chuck Schumer (Nova York), para que haja uma votação na Casa de um projeto que prorrogue o Daca, programa do ex-presidente Barack Obama que protege da deportação jovens imigrantes levados ilegalmente aos EUA quando crianças. Até o dia 8, o Senado deverá votar um projeto que prorrogue o programa. "Estou confiante de que teremos os 60 votos necessários para a lei que protege os dreamers", afirmou Schumer.

No entanto, a líder democrata na Câmara, Nancy Pelosi (Califórnia), rejeitou o acordo para quebrar o impasse em torno da paralisação do governo de Donald Trump. "Não vejo que haja motivo algum para apoiar o que foi apresentado", disse Pelosi no Capitólio. Apesar disso, os deputados republicanos já sinalizaram que devem votar a favor de uma medida orçamentária que mantenha o governo operante até 8 de fevereiro.