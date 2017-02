Senado dos EUA confirma Tom Price como chefe do Departamento de Saúde

O Senado dos Estados Unidos confirmou na madrugada desta sexta-feira o congressista republicano Tom Price como chefe do Departamento de Saúde e Serviços Humanos do país. Notório crítico do atual sistema de saúde norte-americano, Price recebeu 52 votos favoráveis e 47 contrários.

Price tem 62 anos, é médico de formação e representante da Geórgia no Congresso. À frente da pasta, ele vai liderar os esforços republicanos para mudar o sistema de saúde implantado pelo ex-presidente Barack Obama. É esperado que ele emita regulamentos para restringir o uso do chamado 'Obamacare'.

Esta foi a quarta vitória consecutiva no Senado dos nomeados para o gabinete de Donald Trump. As batalhas para estes postos são geralmente raras no início de governo, mas as primeiras semanas da nova administração têm mostrado que Trump pode ter margens mais estreitas do que a esperada em votações. Fonte: Associated Press.

