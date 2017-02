Senado dos EUA confirma Scott Pruitt como diretor da agência ambiental

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira o nome de Scott Pruitt para a direção da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês), uma decisão que deve dar início à proposta do presidente Donald Trump para desfazer as regulações para o clima e meio ambiente criadas pela gestão do presidente Barack Obama.

Pruitt foi confirmado por 52 votos a favor e 46 contra, recebendo oposição da maior parte dos democratas, que argumentam que seu nome tem ligações com empresas do setor petrolífero do Estado de Oklahoma.

Já na próxima semana, o governo Trump pretende publicar diretivas para reduzir regulações polêmicas da EPA, incluindo a regra que pede o corte de emissões de carbono de usinas de eletricidade. O republicano prometeu anular essas regras durante a campanha presidencial, ainda que tenha que entrar em longo conflito político com democratas e grupos ambientalistas.

O ex-presidente Barack Obama criou legislações mais ambiciosas para proteger o meio ambiente e atacar a questão das mudanças climáticas. Nos próximos anos, boa parte desse legado será questionado, incluindo a histórica participação norte-americana na conclusão do acordo de Paris, em 2015.

Entre as principais preocupações dos democratas em relação a Pruitt, estão o fato de que ele não respondeu a questionamentos em relação a cerca de 3 mil emails trocados com empresas do setor de petróleo quando trabalhou como procurador-geral de Oklahoma. Para o partido da oposição, seu nome tem conflito de interesses.

"O Congresso e o público merecem saber o que Pruitt está escondendo", afirmou o líder da minoria, senador Chuck Schumer. Fonte: Dow Jones Newswires.

