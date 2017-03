Senado dos EUA confirma Rick Perry como secretário de Energia do governo Trump

O Senado dos Estados Unidos confirmou o ex-governador do Texas Rick Perry como o novo secretário de Energia, em mais um nome para o gabinete do presidente Donald Trump. Perry foi aprovado por 62 votos a 37 nesta quinta-feira.

Perry, que já prometeu no passado eliminar o departamento que agora comandará, tem prometido trabalhar em prol do órgão e também proteger o estoque nuclear dos EUA. O ex-governador também disse que confiará nos cientistas federais, inclusive naqueles que trabalham para avaliar as mudanças climáticas.

O novo secretário de Energia disse que atuará para desenvolver a energia no país em todas suas formas - do petróleo, gás e nuclear, além de fontes renováveis como a eólica e a solar.

Os democratas mostram-se preocupados com o risco de que Perry não consiga se opor às propostas do Partido Republicano de reduzir o orçamento do Departamento de Energia. Fonte: Associated Press.

