Senado dos EUA confirma republicano Ryan Zinke como secretário do Interior

O Senado dos EUA confirmou nesta quarta-feira Ryan Zinke como secretário do Departamento do Interior, colocando-o em posição de trabalhar para desvendar várias regras ambientais do governo de Barack Obama, embora ele também deve enfatizar questões de conservação importantes para os filhos do presidente dos EUA, Donald Trump.

Zinke, congressista republicano de Montana, foi confirmado em uma votação com 68 votos a favor e 31 contra, tornando-se um dos poucos candidatos do governo de Trump a receber apoio de um número significativo de senadores democratas, que disseram gostar do compromisso assumido com a conservação ambiental.

O Departamento do Interior é responsável pelo arrendamento de energia em milhões de acres de terras e águas federais ao redor dos EUA, bem como pela manutenção e operação dos parques nacionais. Fonte: Dow Jones Newswires.

