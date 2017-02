Senado dos EUA aprova Steven Mnuchin como secretário do Tesouro

O Senado dos Estados Unidos confirmou Steven Mnuchin como secretário do Tesouro, por 53 votos a 47, na noite desta segunda-feira.

Republicanos dizem que o histórico de Mnuchin - aliado do presidente Donald Trump - no mundo das finanças o torna apto para trabalhar no Tesouro. Já os democratas se queixam que Mnuchin construiu parte de sua fortuna realizando execuções hipotecárias de famílias durante a crise financeira internacional.

Mnuchin já foi executivo do Goldman Sachs e montou um grupo para comprar a falida IndyMac. Ele trocou o nome da empresa para OneWest e, após reestruturar os negócios, vendeu a empresa em 2014.

Munuchin disse que trabalhou duro para ajudar proprietários de imóveis durante a crise, ao refinanciar as dívidas para que as famílias pudessem continuar com suas casas. Fonte: Associated Press.

