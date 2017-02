Senado confirma Wilbur Ross como secretário de Comércio do governo Donald Trump

O Senado dos Estados Unidos confirmou Wilbur Ross como secretário de Comércio do governo de Donald Trump, um passo fundamental para que o republicano cumpra sua promessa de reforma na política comercial do país.

A votação contou com 72 nomes a favor de Ross e 27 contra - estes últimos questionaavam os investimentos estrangeiros do novo secretário. Entre os que o apoiam, pesa o argumento de Rossa ter experiências com negócios que o ajudarão a promover os interesses das empresas norte-americanas.

Ross, um investidor bilionário, deve ter um papel de liderança na renegociação de acordos comerciais e estabelecimento de novas políticas no setor. O Departamento de Comércio lida com questões que permitem que as indústrias do país ou o governo federal desafiam rivais estrangeiros, impondo tarifas punitivas, caso estejam estabelecendo preços abaixo do valor de mercado no mercado dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários