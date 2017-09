Senado autoriza Ceará a contratar operação de crédito de US$ 123 milhões com BID

O Senado aprovou a contratação, pelo Estado do Ceará, de operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 123 milhões. Segundo Resolução publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 15, os recursos da operação de crédito serão destinados ao "Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará II - Proexmaes II".

A previsão é de desembolso de US$ 28,343 milhões em 2017; US$ 45,915 milhões em 2018; US$ 32,508 milhões em 2019; US$ 13,863 milhões em 2020; e US$ 2,369 milhões em 2021. A amortização da operação será em até 234 meses, além do prazo de carência de até 66 meses.

