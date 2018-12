Senado aprova extensão de despesas para financiar governo dos EUA até dia 21

Como a Câmara dos Representantes havia feito mais cedo, o Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira uma extensão na previsão de gastos do governo até o dia 21 de dezembro. Agora, o presidente Donald Trump deve sancionar a medida, que evita uma paralisação do governo americano neste fim de semana.

Trump já havia dito anteriormente que assinaria uma extensão nos gastos. O presidente tem exigido US$ 5 bilhões no orçamento para a construção de um muro na fronteira com o México, o que o oposicionista Partido Democrata rejeita. Fonte: Dow Jones Newswires.