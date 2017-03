Senado aprova Dia Nacional do Perdão

O Senado aprovou o projeto que cria o Dia Nacional do Perdão, a ser celebrado anualmente em 30 de agosto. A proposta (PLC 31/2015) foi relatada pela Senadora Simone Tebet. Ao defender a aprovação do projeto em Plenário, Simone disse que a data proposta será uma oportunidade para reflexão. A matéria foi enviada à sanção presidencial.

“Estamos vivendo em um ambiente de crescente radicalização, ódio e intolerância nos dias atuais. Sem dúvida, é pertinente, oportuna, justa e meritória a iniciativa de instituir o Dia Nacional do Perdão”, disse.

Capacidade de perdoar

A autora do projeto, Deputada Keiko Ota, perdeu o filho, Ives Ota, que foi sequestrado e assassinado por seguranças da família quando tinha apenas de apenas oito anos de idade. Simone disse que a autora da matéria teve a capacidade de perdoar os criminosos, apesar do sofrimento. “O perdão, como no exemplo do casal Ota, é um ato sublime de doação. Afinal, ela propõe a instituição do Dia Nacional do Perdão, mesmo tendo vivido a dor mais pungente para o coração de uma mãe, a dor da perda de um filho. O seu projeto é uma lição de vida para toda a humanidade”.

