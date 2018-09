Senado americano permite que FBI investigue juiz indicado ao Supremo

O Senado dos Estados Unidos aprovou, nesta sexta-feira (28), um pedido de políticos do Partido Democrata para que o FBI (Federal Bureau of Investigation) investigue Brett Kavanaugh, juiz indicado para a Suprema Corte pelo presidente do país, Donald Trump. O magistrado é alvo de acusações de abusos sexuais.

A abertura da investigação recebeu o aval dos senadores do Partido Republicano - o mesmo de Trump - e era reivindicada não só pelos congressistas democratas como por três supostas vítimas de Kavanaugh, entre elas Christine Blasey Ford, que prestou depoimento ontem (27) no Senado e confirmou ter sido atacada pelo magistrado em 1982, quando ela tinha 15 anos, e ele, 17.



Também hoje, o Comitê de Justiça do Senado, de maioria republicana, deu sinal verde à indicação do candidato de Trump um dia depois de Christine e Kavanaugh comparecerem separadamente à Casa para contar sua versão dos fatos.