Senac Turismo e Hospitalidade oferece diversos cursos para qualificar profissionais da gastronomia

O setor de gastronomia no Brasil continua aquecido. O mercado de foodservice tem faturamento estimado em R$ 60 bilhões este ano. Hoje, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um terço das refeições é feita fora de casa e a tendência é que atingirá 40% da renda familiar até 2025. Para qualificar profissionais na área, o Senac Turismo e Hospitalidade, em Campo Grande, oferece diversos cursos com início no mês de agosto.



A primeira opção é o curso Técnicas com Bicos de Confeitaria, com início dia 09 de agosto. Ensina a desenvolver habilidades na utilização dos bicos de confeitar, suas principais técnicas e indicações de uso, além da manipulação de pasta americana em acabamentos de bolos. Os requisitos de acesso são idade mínima de 18 anos e ensino fundamental incompleto (6º ano), além de noções básicas de confeitaria.



Outro curso é o de Técnicas de Congelamento de Alimentos, com início dia 16 de agosto. O curso ensina as técnicas de congelar, armazenar, e descongelar dos alimentos, com higiene e segurança. Para participar é preciso ter no mínimo 18 anos de idade e ensino fundamental incompleto (6º ano).



Tem ainda o curso de Cozinheiro, com início dia 21 de agosto. Para se inscrever é preciso idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo. O cozinheiro é o profissional que tem como atribuição a preparação e a apresentação de produções culinárias que compõem os cardápios de estabelecimentos alimentícios. É responsável pela organização do ambiente e dos insumos, pela operação e conservação de equipamentos e utensílios da cozinha. Trabalha em equipe, interagindo com os demais profissionais da área de gastronomia.



Higiene e Manipulação de Alimentos - Em duas turmas, com início em 22 e 28 de agosto, tem como objetivo aperfeiçoar o profissional nas boas práticas em higiene e manipulação de alimentos, visando assegurar a qualidade no recebimento, higienização e armazenamento de matéria prima e na produção de alimentos. Para se inscrever é preciso ter pelo menos 16 anos de idade e ensino fundamental incompleto (6º ano).



Preparo de Hambúrguer Gourmet - O curso apresenta aos alunos tanto as técnicas tradicionais como novas possibilidades na produção de hambúrgueres, estimulando o aluno a criar suas próprias receitas, de acordo com as expectativas do mercado em que atua. As aulas têm início dia 30 de agosto, das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira.

