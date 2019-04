Senac realiza talk show com especialistas em gestão na Capital

O Senac MS, em parceria com a AGP-MS e o MS Competitivo, realiza nesta terça-feira (09) um talk show com especialistas em gestão de projetos com certificação PMI, abordando os benefícios do gerenciamento de projetos na gestão estratégica. O evento será realizado às 19h30, no Senac Turismo e Gastronomia, na Capital. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas.



O foco será os benefícios para as pequenas, médias e grandes empresas obtidos com a aplicação das ferramentas utilizadas no gerenciamento de projetos para apoiar as metas e objetivos estratégicos das empresas, tornando-as mais competitivas e com melhores resultados. Também será realizada a palestra "Benefícios do gerenciamento de projetos na gestão estratégica", com Rodrigo Pedrosa, da AGP-MS.



No evento também será lançada a parceria entre o Senac e o provedor de educação PMI (Project Management Institute), que oferece treinamento na área de gerenciamento de projetos. Credenciado ao PMI, o Senac vai poder oferecer treinamento na área de gerenciamento de projetos e emitir unidades de desenvolvimento profissional (PDUs) para atender aos requisitos de educação continuada necessários aos titulares de credenciais PMI e para profissionais que desejam credenciamento para certificação PMI. O programa é voltado para profissionais e estudantes com interesse em gestão de projetos.



O Instituto de Gerenciamento de Projetos (Project Management Institute-PMI) é uma das maiores associações para profissionais de gerenciamento de projetos, que auxilia mais de 700 mil membros, profissionais certificados e voluntários em praticamente todos os países do mundo a aumentar o sucesso das suas empresas, evoluir em suas carreiras e tornar a profissão mais madura.



O PMI oferece oito certificações que atestam conhecimento e competência, dentre as quais, a de Profissional em Gerenciamento de Projetos (PMP), que conta com mais de 370 mil profissionais certificados em todo mundo. Os salários e oportunidades de carreiras dos profissionais certificados demonstram que os empregadores reconhecem o valor agregado por aqueles que possuem essas certificações.



As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no link: https://bit.ly/2WyukDv.