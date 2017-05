Senac realiza palestras e serviços gratuitos durante Semana de Enfermagem na Capital

Nesta sexta-feira (12) a unidade do Senac Campo Grande realiza atividades gratuitas, com palestras e serviços, durante a Semana de Enfermagem, em comemoração à Semana Brasileira de Enfermagem, realizada em todo o País. O evento é aberto ao público e a entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será doado para a Afrangel (Associação Franciscanas Angelinas – Lar das Crianças vivendo e convivendo com HIV/AIDS), em Campo Grande.

Serão realizadas palestras e atendimentos pelos alunos da instituição, como verificação de glicemia, pressão arterial e massagem de reflexologia podal, terapia de pressão sobre pontos específicos dos pés, que ajuda no combate de doenças. Os serviços serão oferecidos na parte da manhã, das 7h30 às 11h30.

Entre as palestras, serão abordados temas como doação de sangue e medula óssea; atuação da enfermagem na captação de órgãos e tecidos; ética e valorização profissional, entre outros. O evento teve início nessa quinta-feira (11) e segue até sexta, com palestras no período matutino e noturno.

O objetivo, segundo o diretor do Senac MS, Vitor Mello, é homenagear os profissionais desta área e fortalecer os conhecimentos dos alunos da saúde. “Integrar alunos, profissionais e entidades da área às ações direcionadas para a comunidade, visando promover a saúde, por meio de atendimentos preventivos, conscientizar sobre a importância da humanização nos atendimentos em saúde, além de viabilizar para o público o conhecimento de informações relevantes sobre temas atuais da área”, explica.

Serviço - Semana de Enfermagem do Senac.

Local: Senac Campo Grande Horto - Rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro, ao lado do Horto Florestal.

Dia: 12 de maio

Horário: Das 7h30 às 11h30 e das 18h30 às 21h30

