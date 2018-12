Senac oferece opções de cursos na área da beleza na Capital

Uma das opções é o curso de Maquiador, com início dia 21 de janeiro - Divulgação

O mercado de beleza e estética se expande a cada ano e a previsão do setor é de um crescimento de mais de 14% até o ano de 2020. Quem pretende investir nessa área encontra opções variadas de qualificação no Senac Campo Grande, que está com inscrições abertas para diversos cursos com início no mês de janeiro.

Uma das opções é o curso de Maquiador, com início dia 21 de janeiro. O curso capacita profissionais para criar e realizar maquiagens de embelezamento para eventos sociais, fotos, passarela, televisão e cinema, valendo-se de técnicas e produtos adequados, de conceitos de arte, moda, estilo e beleza, visando a uma composição estética harmônica.



Os serviços de beleza destinados ao público masculino ganham destaque, especialmente no que se refere à barba e ao cabelo, já demonstrando um potencial de consumo semelhante ao das mulheres. A oportunidade do Senac é o curso de Barbeiro, com início dia 21 de janeiro, que ensina a reconstruir, alterar estrutura e cor, modelagem e corte de cabelos masculinos, além de fazer barba e bigode, aliados às técnicas de visagismo.



Outra opção na área é o curso de Depilador, que qualifica o profissional para a realização de procedimentos de depilação facial e corporal, utilizando técnicas e produtos adequados, com o objetivo de satisfazer as condições de higiene, saúde e bem-estar do cliente. As aulas têm início dia 21 de janeiro.



Também com início dia 21 de janeiro tem o curso Design de Sobrancelhas, que irá proporcionar aos participantes o aprendizado da modelagem por meio da simetria facial, com a utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequadas ao perfil do rosto e necessidade do cliente.



Para quem gosta de cuidar do próprio visual tem o curso de Automaquiagem, com início dias 09 e 21 de janeiro, com turmas, nos períodos matutino e noturno. O curso ensina desde o básico da maquiagem, como fazer uma pele perfeita com aspecto natural, aplicação correta de cada produto, até dicas mais elaboradas como quais as cores que combinam com você, os pincéis e seus efeitos específicos, e muitos outros truques para realçar os pontos fortes do seu rosto.



A unidade oferece ainda o curso Técnicas de Escova com Modelagem e Finalizações, que desenvolve no profissional habilidades para execução de técnicas em escovação dos cabelos, com orientações sobre cosméticos e equipamentos para escovar e modelar os diferentes tipos de cabelos, práticas de lavatório, entre outros. As aulas têm início dia 28 de janeiro e serão realizadas no período noturno.



O Senac Campo Grande fica na Rua Francisco Xavier, 75, próximo ao Horto Florestal. Mais informações no site: www.ms.senac.br/campogrande ou pelo telefone (67) 3312-6260.