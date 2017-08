Senac oferece cursos variados em programa de arquitetura e design na Capital

O Programa Senac Arquitetura e Design oferece atualização profissional nas áreas da construção civil como arquitetura, engenharia e design a profissionais e estudantes do segmento em Mato Grosso do Sul. São cursos específicos de arquitetura de varejo, interiores e projetos, que estão com inscrições abertas no Senac Campo Grande.

Confira as opções:

- A Técnica dos Croquis em Arquitetura, com início dia 16 de outubro, que desenvolve no aluno, por meio de atividades práticas, a habilidade de selecionar e avaliar partidos arquitetônicos com desenhos à mão livre, estimulando sua percepção tridimensional, seu senso de proporção e de espaço.

- Autocad 2D, com início dias 16 de outubro e 20 de novembro, que visa aperfeiçoar conhecimentos e oportunizar o desenvolvimento de habilidades para utilização de programa Autocad na elaboração de desenhos técnicos em duas dimensões, com precisão.

- Microsoft Project na Gestão de Projetos, com início dia 17 de outubro, e que capacita o profissional para planejar e controlar projetos usando o Microsoft Project, definir tarefas, custos, mão de obra e tempo necessários para o projeto e acompanhar a execução e emitir relatórios gerenciais.

- Revit Architecture, com início dias 28/08 e 20/11, que capacita o profissional para ter um amplo conhecimento no software aprendendo a trabalhar com plantas, cortes, fachadas, interiores e construção 3D da maquete.

O diretor do Senac MS, Vitor Mello, explica que o projeto tem como objetivo contextualizar e qualificar os profissionais que já atuam na área, apresentando um aperfeiçoamento rápido, objetivo e de qualidade, de forma a agregar na formação recebida nas faculdades. “O setor da construção civil no Estado foi um dos menos impactados com a crise e recessão econômica do País e isso demonstra que o mercado está em plena atividade, e que necessita de profissionais atualizados e preparados para atender a esse nicho de mercado que só tem a crescer”, afirma.

