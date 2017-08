Senac oferece curso de informática para a terceira idade

O Senac de Campo Grande está com inscrições abertas para vários cursos na área de informática. Um deles é para quem quer aprender os conceitos de maquete eletrônica com oGoogle SketchUp, no curso que inicia no dia 10 de agosto. Durante as 60 horas de aula, os alunos aprendem a utilizar os comandos 2D e 3D do SketchUp, criar e aplicar texturas, materiais e sombra, entre outros. Para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos e o ensino fundamental completo (7º ano).



Capacitar o profissional para planejar e controlar projetos usando o Microsoft Project, definir tarefas, custos, mão de obra e tempo necessários para o projeto e acompanhar a execução e emitir relatórios gerenciais, é o objetivo do curso Microsoft Project na Gestão de Projetos. As aulas começam no dia 10 de agosto, das 18h45 às 22h, de segunda a quinta-feira.



Com início dia 11 de agosto, o curso Informática Básica para a Melhor Idade tem como objetivo tornar a comunidade da terceira idade ativa nos meios tecnológicos e propiciar o conhecimento dos recursos básicos do sistema operacional Windows, processador de textos word, navegação na Internet e utilização de e-mail.



Outra opção é o curso Lógica de Programação com exemplos em Java, com início dia 14 de agosto, com aulas de segunda a sexta-feira das 18h45 às 22h. O curso capacita o aluno para participar do desenvolvimento de soluções por meio da aplicação da lógica, segundo o paradigma de orientação a objetos, de modo a permitir a criação de softwares amigáveis, seguros e funcionais, independente da linguagem a ser usada na programação.



Há ainda o curso Autocad2D, que visa aperfeiçoar conhecimentos e oportunizar o desenvolvimento de habilidades para utilização de programa Autocad na elaboração de desenhos técnicos em duas dimensões, com precisão. Com carga horária de 60 horas/aula, o curso tem início dia 14 de agosto. Para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos, ensino fundamental incompleto (8º ano), além de possuir o curso de Operador de Computador ou conhecimentos equivalentes.



O curso de Facebook Marketing é para alunos com no mínimo 16 anos de idade e ensino fundamental completo. Tem início dia 16 de agosto, de segunda à sexta-feira, das 18h45 às 22h. O Facebook é uma ferramenta popularizada mundialmente. Anteriormente utilizada apenas como rede social (relacionamento), hoje é usada para divulgação de empresas, produtos ou serviços. O objetivo do curso é nortear questões relacionadas ao gerenciamento do Facebook e auxiliar o público alvo a utilizar essa ferramenta como marketing pessoal e/ou prospecção para o seu negócio.

