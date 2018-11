Senac MS sedia oficina para formação de multiplicadores das regiões Norte e Centro-Oeste

O evento tem o objetivo de capacitar os supervisores para a multiplicação da formação aos docentes das equipes pedagógicas dos Departamentos Regionais de seus respectivos núcleos - Divulgação

Supervisores dos Departamentos Regionais (DN) de 13 estados das regiões Norte e Centro-Oeste do País se reúnem nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28) para formação de multiplicadores de Projetos Integradores. A formação é sediada pelo Senac MS e é realizada no Hotel Deville, em Campo Grande, durante os dois dias.



O evento tem o objetivo de capacitar os supervisores para a multiplicação da formação aos docentes das equipes pedagógicas dos Departamentos Regionais de seus respectivos núcleos. Participam da oficina 65 representantes dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, além dos DRs de Santa Catarina e Rio de Janeiro, na condição de convidados.



“Como resultado, os supervisores estarão aptos a orientar os docentes no desenvolvimento dos Projetos Integradores de maior aderência à metodologia proposta pelo Modelo Pedagógico Senac e com foco em soluções inovadoras. Além de identificar oportunidades e demandas locais ou nacionais que subsidiem a definição de temas para os diferentes segmentos dos cursos”, afirma a gerente de Orientação Técnica e Pedagógica do Senac, Cláudia Dezan.



A formação faz parte da estratégia do DN na formação de multiplicadores em cada regional, investindo, por meio das oficinas, na formação presencial de supervisores, sendo esses atores chaves na orientação das equipes pedagógicas, de forma com que multipliquem a aprendizagem aos docentes das Unidades Curriculares de natureza diferenciada, o Projeto Integrador.



A assessora técnica do DN, Thabata Franco de Oliveira, explica que o a formação surgiu de um levantamento que apontou a necessidade de priorizar ações de acompanhamento em relação tanto às equipes pedagógicas, quanto dos docentes e supervisores. "A partir desse levantamento fomos mapeando as ações, sobre as principais dificuldades e essa oficina surgiu dessa necessidade, para otimizar o potencial de inovação em sala de aula, com esses produtos inovadores criados pelos alunos. É um momento de troca de experiências, parar compartilhar dúvidas e buscar soluções em conjunto", diz.



O Projeto Integrador do Senac é uma estratégia de ensino–aprendizagem cujo objetivo é proporcionar a interdisciplinaridade entre todos os temas abordados durante o curso. O processo de realização do Projeto fornece subsídios para a avaliação das competências relacionadas ao perfil profissional do curso e seu objetivo maior é “articular teoria e prática”, mediante o contato do aluno com diversos contextos do mundo do trabalho.