Senac MS faz coordenação técnica de Fórum Setorial do Comércio em Brasília

Especialistas do mercado de trabalho, empresas do comércio e profissionais do Senac de Mato Grosso do Sul, do Acre, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, e do Departamento Nacional do Senac, participam do Fórum Técnico Setorial (FTS) do Comércio, que teve início nesta quarta-feira (26) e segue até sexta-feira (28), em Brasília (DF). O encontro, que tem a coordenação técnica do Senac de Mato Grosso do Sul, vai debater as demandas e tendências de formação profissional e quais funções devem ser exercidas pelos futuros profissionais da área do comércio no mercado de trabalho.

O Fórum é composto por representantes de pequenas, médias e grandes empresas do atacado e varejo, e de diversos setores econômicos como da construção civil, alimentos, vestuário, produtos cosméticos e farmacêuticos, além de representantes de instituições governamentais e associações de classe. O evento abordará as ocupações mais demandadas no comércio atualmente, para verificar quais as funções/atividades são necessárias ao exercício do trabalho, se existem novas demandas, e quais as necessidades que implicam em formação continuada.

O objetivo é a atualização permanente das informações sobre as ocupações, que servem como base para a estruturação dos perfis profissionais dos cursos da instituição. "É uma análise de ocupações para que o Senac promova um processo de atualização de seu portfólio de cursos e também possa criar novos produtos, cursos ou consultorias, com mais aderência às necessidades do segmento, discutindo os cenários atuais e indicando tendências", afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello. O resultado do evento será um documento que vai reunir todas as informações discutidas e que servirá de subsídio ao Senac para um melhor atendimento às empresas do comércio brasileiro.

A diretora de educação profissional do Senac MS, Jordana Duenha, explica que o Fórum busca identificar as competências necessárias ao exercício profissional das ocupações de determinado eixo/segmento, de modo que a educação profissional do Senac esteja alinhada às atuais e futuras demandas do mundo do trabalho. "Os FTS's são importantes instâncias consultivas, cujo produto final, o mapa funcional do segmento, está na origem da elaboração de Planos de Cursos Nacionais ofertados pelo Senac", afirma.

