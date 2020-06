Senac MS arrecada mais de uma tonelada de alimentos para doação a famílias carentes

Entre as doações, arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, produtos de limpeza, além de roupas, sapatos, cobertores, máscaras e luvas - Foto: Divulgação/Assessoria

Todos os anos o Senac MS, que envolve sete unidades em cinco municípios do Estado, realiza a campanha de agasalhos junto a alunos e colaboradores, para doação a famílias carentes e instituições de apoio. Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, a campanha foi ampliada e além de agasalhos arrecadou alimentos não perecíveis e material de higiene e limpeza. No total, a entidade arrecadou mais de uma tonelada de alimentos e três mil produtos, em um mês de campanha.



"É uma iniciativa da instituição e dos colaboradores, que sensibilizados com a realidade de muitas famílias e entidades que atendem as comunidades carentes em nosso Estado, resolveram ampliar a campanha que realizamos todos os anos. Em pouco tempo, conseguimos arrecadar uma quantidade significativa de alimentos e produtos que, com certeza, serão muito úteis para quem precisa. Precisamos, cada vez mais, resgatar nossos valores de solidariedade, principalmente em um momento atípico e muito difícil como este que estamos vivendo", afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.



Entre as doações, arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, produtos de limpeza como sabonete, creme dental, detergente, álcool em gel, além de roupas, sapatos, cobertores, máscaras e luvas. Oito instituições serão beneficiadas com as doações, além de famílias já atendidas pelas unidades, nos cinco municípios em que o Senac atua no Estado.