Senac lança programa voltado para o mercado da Construção Civil

Foi lançado na noite de terça-feira (05), em Campo Grande, o Programa Senac Arquitetura e Design, que vai oferecer atualização profissional nas áreas da construção civil, como arquitetura, engenharia e design a profissionais e estudantes do segmento em Mato Grosso do Sul. O evento contou com a participação de profissionais e acadêmicos da área, além de uma palestra com o engenheiro civil Marcelo Libeskind.

O diretor do Senac MS, Vitor Mello, explica que o programa vai oferecer ao longo do ano cursos específicos, de acordo com a necessidade do mercado. “Quando lançamos o Senac Empresas, no ano passado, percebemos a necessidade de profissionais qualificados nesse segmento, de design, engenharia e arquitetura. Conversamos com profissionais de referência, com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e diante dessas conversas nasceu a parceria para lançar este programa, que tem o objetivo de disponibilizar no mercado profissionais capacitados e com uma formação específica”, explica.

O Programa Senac Arquitetura e Design está dividido em três grandes áreas, arquitetura de varejo, interiores e projetos. Entre os cursos que serão ofertados durante o ano estão o Vitrinismo para Varejo, Composição e Cor para Ambientes Internos, Projetos de Móveis Planejados, Desenho Arquitetônico, Iluminação para Ambientes Comerciais, A Técnica dos Croquis na Arquitetura, Revit Architecture, Autocad 2D, entre outros.

Para a engenheira e responsável pelo marketing da Bigolin, Miriam Telesca Bigolin, o mercado da construção está aquecido e precisa de profissionais cada vez mais atualizados com a demanda. “O Senac já tem uma tradição de qualidade nos produtos que oferece e os profissionais da área, o mercado, só têm a ganhar com esse novo programa. E nós queremos estar juntos, participando, porque o mercado da construção civil precisa de qualificação, estar constantemente em evolução”, diz.

No lançamento do programa também foi assinado um acordo de parceria entre o Senac e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado (CAU/MS), que permite um desconto de 15% para associados e dependentes, na realização dos cursos. “O CAU sempre busca parcerias com instituições sérias, que tenham uma visão do ensino com seriedade, como é o caso do Senac. Esse programa vem em boa hora e atende a uma necessidade local, de acordo com a nossa realidade. O Senac tem essa visão diferenciada e para nós profissionais é excelente”, afirma o vice-presidente do Conselho, Eymard Ferreira.

Entre os nomes que farão parte do quadro de docentes do programa está o arquiteto Rubens de Camillo, um dos mais conceituados no Estado. Para ele, o leque de opções que é oferecido pelo programa vai propiciar uma qualificação completa, em todas as áreas do segmento. “É um programa extremamente completo, que abrange desde a questão da terra, dos cuidados necessários para o início da obra, da acessibilidade, que é algo muito discutido atualmente, toda a parte tecnológica, dos programas utilizados na criação, até a parte ligada ao marketing, pois os lojistas têm uma grande necessidade de profissionais que o auxiliem na concepção de vitrines, entre outros. Então, é um programa bem completo e quem for participar só vai ter a ganhar, agregar à sua atuação profissional”.

Mais informações no site: www.ms.senac.br ou pelo telefone (67) 3312-6260.

