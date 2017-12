Senac fecha 2017 profissionalizando o segmento de moda

Segundo a consultora de moda do Senac MS, Valeska Gonçalves Ferreira, durante o ano foram realizadas 30 consultorias especializadas em empresas do segmento e mais 100 atendimentos de menor carga horária para micros e pequenos empreendedores - Divulgação



Em 2017 o Senac MS intensificou as ações para empresários do segmento de moda em Mato Grosso do Sul. A programação foi realizada em parceria com o Sebrae MS, com a utilização de recursos do Sebraetec, e permitiu o atendimento tanto na capital quanto no interior do Estado.



“O setor de moda está se profissionalizando; hoje não há mais barreira física como grandes distâncias. O que se lança nos grandes centros também são consumidos nos menores. Isso exige um dinamismo do empresário e o que percebemos é uma vontade de saber mais e com conteúdo”, explica o diretor regional do Senac Vitor Mello.



Segundo a consultora de moda do Senac MS, Valeska Gonçalves Ferreira, durante o ano foram realizadas 30 consultorias especializadas em empresas do segmento e mais 100 atendimentos de menor carga horária para micros e pequenos empreendedores. Um dos destaques foram as clínicas tecnológicas com posterior atendimento de até 8 horas em cada empresa.

“Realizamos mais de 100 atendimentos em cidades variadas como Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Naviraí, Nova Alvorada, Iguatemi, São Gabriel d´Oeste”, comenta. “Existe um polo importante e ativo na região do conesul, tendo Naviraí como destaque. Percebemos que a moda de MS está se profissionalizando. Os criativos estão buscando a profissionalização e os empreendedores, também. Dessa forma, através de treinamentos, cursos e consultorias, o Senac MS está aproximando esses dois profissionais, quem cria moda e quem vende moda,otimizando essa rede de negócios no Estado”.



Em Mato Grosso do Sul, o Senac realiza cursos de Personal Stylist, Vitrinismo, Visual Merchandising para o Varejo de Moda, Visual Merchandising Avançado, além de consultorias no segmento de Moda e Arquitetura e Design de Varejo. A programação anual prevê vários cursos e consultorias.