Senac Dourados oferece em janeiro curso de automaquiagem

- Ilustração

A maquiagem é o tema de um curso que será oferecido neste mês de janeiro pelo Senac, em Dourados. A formação visa a automaquiagem dos participantes, já que em tempos de economia saber fazer sua própria maquiagem ajuda a enxugar o orçamento.

O curso que vai ensinar a técnica para realizar a automaquiagem para festas será oferecido no próximo dia 18, das 18h às 22h, na sede do Senac de Dourados - cidade localizada 233 km de Campo Grande.

Serão ensinadas técnicas avançadas para makes de festa, com dicas sobre higienização da pele, pincel certo para o efeito desejado, efeitos de contorno do rosto, como usar sombras coloridas, uso do brilho na maquiagem de festa, acabamento com delineador e cílios postiços, entre outros.

Para fazer o curso é preciso idade mínima de 14 anos e ensino fundamental. O Senac Dourados fica na rua Dr. Mário Machado de Lemos, 240, Jardim Londrina. Mais informações sobre os cursos no site www.ms.senac.br e pelo telefone (67) 3411-2400, ou ainda pelo e-mail atendimento@ms.senac.br.