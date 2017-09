Senac de Três Lagoas oferece cursos de gestão e informática

A unidade do Senac de Três Lagoas está com inscrições abertas para três cursos em setembro, nas áreas de gestão e informática. As aulas iniciam no dia 25 de setembro.

Na área de gestão a opção é o curso Liderança e Coach, que ensina as ferramentas e métodos de coaching para desenvolver o autoconhecimento, atingir objetivos, controlar resultados e liderar pessoas. É ensinado também a fundamentação conceitual e técnica sobre os princípios básicos da liderança coach, as características do papel de coach diante da equipe de liderados e como potencializar o desenvolvimento e a capacidade de produção de cada componente da empresa.

Na área de informática tem o curso de Excel Básico, também com início dia 25 de setembro e carga horária de 30 horas/aula. O curso foi elaborado para possibilitar ao participante o primeiro contato com uma planilha eletrônica, agregando informações básicas de cálculos com fórmulas e aplicação de funções. É direcionado ao público que necessita trabalhar com os recursos básicos de uma planilha. Para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos, possuir o 7º ano do ensino fundamental, além de conhecimentos do sistema operacional Windows.

Outra opção na área é o curso Informática Básica em Ambiente Windows, que proporciona o conhecimento dos recursos básicos do sistema operacional windows, editor de textos word, planilha eletrônica excel, navegação e e-mail na internet. As aulas começam dia 25 de setembro. É necessário ter no mínimo 14 anos e concluído o 5º ano do ensino fundamental.

As aulas têm início dia 25 de setembro, das 18h45 às 22h, de segunda a quinta-feira. Para se inscrever é preciso idade mínima de 16 anos.

Mais informações podem ser acessadas pelo site www.ms.senac.br, pelo e-mail: atendimento@ms.senac.br ou ainda pelo telefone (67) 3509-5100.

