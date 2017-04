Senac da Capital oferece curso técnico em segurança do trabalho

O Senac Campo Grande está com inscrições abertas para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, área em constante crescimento no mercado. O curso tem início dia 17 de abril. Além de ser o curso mais procurado no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec), do Ministério da Educação, o mercado está aquecido e a maioria dos alunos termina o curso técnico já com emprego ou estágio garantido.

A qualificação técnica, que prioriza a formação prática e específica em médio prazo, acaba sendo um caminho mais curto para a qualificação, sobretudo para aqueles que buscam o primeiro emprego ou pretendem mudar de atuação.

“Os cursos técnicos possuem duração média entre 1 e 2 anos e seguem um viés metodológico que prioriza a prática. Esses fatores favorecem que o aluno consiga uma colocação no mundo do trabalho em um tempo relativamente curto e com a competência necessária para o exercício da prática profissional”, explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

Para participar das aulas dessa modalidade é necessário ter idade mínima de 16 anos e estar cursando, no mínimo, o segundo ano do ensino médio ou 2ª fase da Educação de Jovens e Adultos.

O curso prepara o profissional para fazer a avaliação do ambiente de trabalho, das instalações e dos processos laborais, visando à prevenção de incidentes, acidentes e doenças ocupacionais. É o responsável por adotar medidas de controle de riscos ocupacionais por meio de ações, programas de saúde e segurança do trabalho. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h.

Serviço – Todos os pré-requisitos necessários para fazer a inscrição ou informações sobre o portfólio da unidade podem ser consultados no portal: www.ms.senac.br ou diretamente na unidade, localizada na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro, em frente ao Horto Florestal. Outras informações pelo telefone (67) 3312-6260.

