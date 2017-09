Senac da Capital abre inscrições para cursos na área da gastronomia

Quem busca qualificação na área da gastronomia encontra opções variadas no Senac Turismo em Hospitalidade, em Campo Grande. Uma das opções é o curso Preparo de Pães Tradicionais, com início dia 02 de outubro. O curso capacita o aluno para preparar pães tradicionais, ofertados nas padarias e confeitarias, como pão francês, pão de forma, pão de hambúrguer, pão doce, brioche, pão de cachorro-quente, entre outros.



Outra opção é o curso Multiplicadores em Higiene de Alimentos, com início dia 09 de outubro. Prepara o aluno para atuar como instrutor do curso de Higiene e Manipulação de Alimentos, conforme a legislação vigente. Para se inscrever é preciso ter o ensino superior completo na área de saúde, preferencialmente com comprovação curricular na área de alimentos.



Tem ainda o curso de Tortas Trufadas Especiais, com início dia 16 de outubro e que ensina a preparar, montar e decorar tortas trufadas, com orientação sobre técnicas de congelamento e conservação de massas, preparação de caldas, recheios e coberturas, entre outros. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 13h15 às 17h30.



Outro curso é o de Pizzaiolo, com início dia 16 de outubro, que visa promover o desenvolvimento do aluno por meio de ações que articulem e mobilizem conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que estimule o aprimoramento contínuo. O pizzaiolo é o responsável pelo preparo de diferentes tipos de massas, molhos e coberturas. Monta, assa, finaliza e apresenta pizzas e suas variações.



Também com início dia 16 de outubro, o curso Forno e Fogão: Cozinha do Dia a Dia ensina a executar pratos e sobremesas básicas para o dia a dia na cozinha. Para se inscrever é preciso ter no mínimo 18 anos de idade e ensino fundamental incompleto (6º ano). O curso tem 30 horas de duração e é voltado para pessoas interessadas em aprender técnicas básicas da cozinha, bem como a executar pratos e sobremesas variadas.



Outra opção é o curso Higiene e Manipulação de Alimentos, com início dia 16 de outubro, de segunda a quarta-feira, das 18h às 22h. Para se inscrever é preciso ter pelo menos 16 anos de idade e ensino fundamental incompleto (6º ano). O curso, com carga horária de 10 horas, tem como objetivo aperfeiçoar o profissional nas boas práticas em higiene e manipulação de alimentos, visando assegurar a qualidade no recebimento, higienização e armazenamento de matéria prima e na produção de alimentos.

